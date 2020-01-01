Paragen (RGEN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Paragen (RGEN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Paragen is a chain-agnostic game and metaverse curator, Incubator and launchpad connecting the greater mass with Advanced projects built on the binance smart chain network. Paragen creates a platform that allows gamers, traders, and investors to access the metaverse and game projects launched in the blockchain market. The utility of digital assets and the value of scarcity are the common elements between gaming and crypto. Paragen is pioneering a framework for crypto games to advance their project delivery via a revolutionary Launchpad. Paragen follows an 8 tier guaranteed allocation system with low entry barriers to ensure all users are able to participate. Ametlik veebisait: https://paragen.io

Paragen (RGEN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Paragen (RGEN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.52K $ 20.52K $ 20.52K Koguvaru: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ringlev varu: $ 101.25M $ 101.25M $ 101.25M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 40.52K $ 40.52K $ 40.52K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.391277 $ 0.391277 $ 0.391277 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00020261 $ 0.00020261 $ 0.00020261 Lisateave Paragen (RGEN) hinna kohta

Paragen (RGEN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Paragen (RGEN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RGEN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RGEN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RGEN tokeni tokenoomikat, avastage RGEN tokeni reaalajas hinda!

RGEN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RGEN võiks suunduda? Meie RGEN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RGEN tokeni hinna ennustust kohe!

