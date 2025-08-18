Mis on Parabolic (PARAX)

PARAX is a meme coin supported by Parabolic Finance, a powerful DeFi platform leveraging AI-driven strategies to optimize crypto investments. Parabolic supports the adoption of $PARAX through two key community-focused initiatives. First, it adds liquidity to the PARAX/SOL trading pair using a portion of the profits generated by its AI Trading Bots. This strengthens the token’s ecosystem and increases its usability. Second, it incentivizes holding $PARAX by offering discounts on the performance fees of its Trading Bots to token holders. This not only encourages long-term holding but also aligns community growth with platform success. Parabolic.fi simplifies the investment process, making it easier for users to benefit from complex trading strategies without needing advanced expertise. Personally, it has helped grow my crypto portfolio significantly by removing the guesswork and emotion from trading, thanks to its automated and intelligent systems. It’s a unique blend of utility, rewards, and innovation in the DeFi space.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Parabolic (PARAX) allikas Ametlik veebisait

Parabolic hinna ennustus (USD)

Kui palju on Parabolic (PARAX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Parabolic (PARAX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Parabolic nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Parabolic hinna ennustust kohe!

PARAX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Parabolic (PARAX) tokenoomika

Parabolic (PARAX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PARAX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Parabolic (PARAX) kohta Kui palju on Parabolic (PARAX) tänapäeval väärt? Reaalajas PARAX hind USD on 0.00293767 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PARAX/USD hind? $ 0.00293767 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PARAX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Parabolic turukapitalisatsioon? PARAX turukapitalisatsioon on $ 2.93M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PARAX ringlev varu? PARAX ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PARAX (ATH) hind? PARAX saavutab ATH hinna summas 0.02469466 USD . Mis oli kõigi aegade PARAX madalaim (ATL) hind? PARAX nägi ATL hinda summas 0.00255878 USD . Milline on PARAX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PARAX kauplemismaht on -- USD . Kas PARAX sel aastal kõrgemale ka suundub? PARAX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PARAX hinna ennustust

Parabolic (PARAX) Olulised valdkonna uudised