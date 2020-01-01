Parabol USD (PARAUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Parabol USD (PARAUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Parabol USD (PARAUSD) teave paraUSD is a fiat-backed stablecoin built on the Parabol Protocol, offering a revolutionary approach to yield generation in the stablecoin ecosystem. The protocol enables savers to access risk-free yields as a baseline through its innovative Reserve Stability Pool (RSP). Users can lend their paraUSD for specific time periods (like 28-day notes), earning both fixed income based on T-Bill rates and additional floating income derived from overnight repo market performance. Treasury departments can optimize cash management while maintaining security, and developers can easily embed these institutional-grade yields into their applications through Parabol's comprehensive APIs and SDKs. All positions are represented as NFTs that can be transferred across markets. Ametlik veebisait: https://www.parabol.fi Valge raamat: https://docs.parabol.fi

Parabol USD (PARAUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Parabol USD (PARAUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 255.59K $ 255.59K $ 255.59K Koguvaru: $ 255.14K $ 255.14K $ 255.14K Ringlev varu: $ 255.14K $ 255.14K $ 255.14K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 255.59K $ 255.59K $ 255.59K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 Kõigi aegade madalaim: $ 0.981726 $ 0.981726 $ 0.981726 Praegune hind: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 Lisateave Parabol USD (PARAUSD) hinna kohta

Parabol USD (PARAUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Parabol USD (PARAUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PARAUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PARAUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PARAUSD tokeni tokenoomikat, avastage PARAUSD tokeni reaalajas hinda!

