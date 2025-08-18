Rohkem infot PARAUSD

Parabol USD hind (PARAUSD)

1 PARAUSD/USD reaalajas hind:

$1.002
$1.002$1.002
0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Parabol USD (PARAUSD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:15:53 (UTC+8)

Parabol USD (PARAUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24 h madal
$ 1.002
$ 1.002$ 1.002
24 h kõrge

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 0.981726
$ 0.981726$ 0.981726

--

-0.05%

--

--

Parabol USD (PARAUSD) reaalajas hind on $1.002. Viimase 24 tunni jooksul PARAUSD kaubeldud madalaim $ 1.002 ja kõrgeim $ 1.002 näitab aktiivset turu volatiivsust. PARAUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.17 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.981726.

Lüliajalise tootluse osas on PARAUSD muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.05% 24 tunni vältel -- viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Parabol USD (PARAUSD) – turuteave

$ 255.59K
$ 255.59K$ 255.59K

--
----

$ 255.59K
$ 255.59K$ 255.59K

255.14K
255.14K 255.14K

255,140.8651708843
255,140.8651708843 255,140.8651708843

Parabol USD praegune turukapitalisatsioon on $ 255.59K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PARAUSD ringlev varu on 255.14K, mille koguvaru on 255140.8651708843. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 255.59K.

Parabol USD (PARAUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Parabol USD ja USD hinnamuutus $ -0.000599421161976.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Parabol USD ja USD hinnamuutus $ -0.0002177346.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Parabol USD ja USD hinnamuutus $ -0.0005250480.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Parabol USD ja USD hinnamuutus $ +0.0004983445360873.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000599421161976-0.05%
30 päeva$ -0.0002177346-0.02%
60 päeva$ -0.0005250480-0.05%
90 päeva$ +0.0004983445360873+0.05%

Mis on Parabol USD (PARAUSD)

paraUSD is a fiat-backed stablecoin built on the Parabol Protocol, offering a revolutionary approach to yield generation in the stablecoin ecosystem. The protocol enables savers to access risk-free yields as a baseline through its innovative Reserve Stability Pool (RSP). Users can lend their paraUSD for specific time periods (like 28-day notes), earning both fixed income based on T-Bill rates and additional floating income derived from overnight repo market performance. Treasury departments can optimize cash management while maintaining security, and developers can easily embed these institutional-grade yields into their applications through Parabol's comprehensive APIs and SDKs. All positions are represented as NFTs that can be transferred across markets.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Parabol USD (PARAUSD) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Parabol USD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Parabol USD (PARAUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Parabol USD (PARAUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Parabol USD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Parabol USD hinna ennustust kohe!

PARAUSD kohalike valuutade suhtes

Parabol USD (PARAUSD) tokenoomika

Parabol USD (PARAUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PARAUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Parabol USD (PARAUSD) kohta

Kui palju on Parabol USD (PARAUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas PARAUSD hind USD on 1.002 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PARAUSD/USD hind?
Praegune hind PARAUSD/USD on $ 1.002. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Parabol USD turukapitalisatsioon?
PARAUSD turukapitalisatsioon on $ 255.59K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PARAUSD ringlev varu?
PARAUSD ringlev varu on 255.14K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PARAUSD (ATH) hind?
PARAUSD saavutab ATH hinna summas 1.17 USD.
Mis oli kõigi aegade PARAUSD madalaim (ATL) hind?
PARAUSD nägi ATL hinda summas 0.981726 USD.
Milline on PARAUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PARAUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas PARAUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
PARAUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PARAUSD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:15:53 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.