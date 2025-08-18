Mis on Parabol USD (PARAUSD)

paraUSD is a fiat-backed stablecoin built on the Parabol Protocol, offering a revolutionary approach to yield generation in the stablecoin ecosystem. The protocol enables savers to access risk-free yields as a baseline through its innovative Reserve Stability Pool (RSP). Users can lend their paraUSD for specific time periods (like 28-day notes), earning both fixed income based on T-Bill rates and additional floating income derived from overnight repo market performance. Treasury departments can optimize cash management while maintaining security, and developers can easily embed these institutional-grade yields into their applications through Parabol's comprehensive APIs and SDKs. All positions are represented as NFTs that can be transferred across markets.

Kui palju on Parabol USD (PARAUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas PARAUSD hind USD on 1.002 USD. Milline on praegune PARAUSD/USD hind? $ 1.002. Milline on Parabol USD turukapitalisatsioon? PARAUSD turukapitalisatsioon on $ 255.59K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. Milline on PARAUSD ringlev varu? PARAUSD ringlev varu on 255.14K USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim PARAUSD (ATH) hind? PARAUSD saavutab ATH hinna summas 1.17 USD. Mis oli kõigi aegade PARAUSD madalaim (ATL) hind? PARAUSD nägi ATL hinda summas 0.981726 USD.

