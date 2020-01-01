Para (PARA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Para (PARA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Para (PARA) teave PARA is a community driven token, built on the Ethereum blockchain, that aims to change the crypto space with real world utilities including an NFT Marketplace and a Launchpad that vets new projects to help everyone enter the crypto space safely. At the heart of the Para EcoSystem, a portion of every transaction supports veterans around the world through our partnerships with nonprofit organizations such as Convoy of Hope and Xtreme Couture GI Foundation. Ametlik veebisait: https://para.global/ Ostke PARA kohe!

Para (PARA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Para (PARA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 370.73K $ 370.73K $ 370.73K Koguvaru: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Ringlev varu: $ 36.19B $ 36.19B $ 36.19B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 512.16K $ 512.16K $ 512.16K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00201605 $ 0.00201605 $ 0.00201605 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Para (PARA) hinna kohta

Para (PARA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Para (PARA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PARA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PARA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PARA tokeni tokenoomikat, avastage PARA tokeni reaalajas hinda!

PARA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PARA võiks suunduda? Meie PARA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PARA tokeni hinna ennustust kohe!

