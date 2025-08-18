Mis on Para (PARA)

PARA is a community driven token, built on the Ethereum blockchain, that aims to change the crypto space with real world utilities including an NFT Marketplace and a Launchpad that vets new projects to help everyone enter the crypto space safely. At the heart of the Para EcoSystem, a portion of every transaction supports veterans around the world through our partnerships with nonprofit organizations such as Convoy of Hope and Xtreme Couture GI Foundation.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Para (PARA) kohta Kui palju on Para (PARA) tänapäeval väärt? Reaalajas PARA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PARA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PARA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Para turukapitalisatsioon? PARA turukapitalisatsioon on $ 389.83K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PARA ringlev varu? PARA ringlev varu on 36.19B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PARA (ATH) hind? PARA saavutab ATH hinna summas 0.00201605 USD . Mis oli kõigi aegade PARA madalaim (ATL) hind? PARA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PARA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PARA kauplemismaht on -- USD . Kas PARA sel aastal kõrgemale ka suundub? PARA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PARA hinna ennustust

