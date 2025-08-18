Rohkem infot PARA

PARA Hinnainfo

PARA Ametlik veebisait

PARA Tokenoomika

PARA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Para logo

Para hind (PARA)

Loendis mitteolevad

1 PARA/USD reaalajas hind:

--
----
+0.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Para (PARA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:15:46 (UTC+8)

Para (PARA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00201605
$ 0.00201605$ 0.00201605

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.15%

+21.11%

+21.11%

Para (PARA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PARA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PARAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00201605 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PARA muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.15% 24 tunni vältel +21.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Para (PARA) – turuteave

$ 389.83K
$ 389.83K$ 389.83K

--
----

$ 538.55K
$ 538.55K$ 538.55K

36.19B
36.19B 36.19B

49,999,999,999.99999
49,999,999,999.99999 49,999,999,999.99999

Para praegune turukapitalisatsioon on $ 389.83K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PARA ringlev varu on 36.19B, mille koguvaru on 49999999999.99999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 538.55K.

Para (PARA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Para ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Para ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Para ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Para ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.15%
30 päeva$ 0+25.77%
60 päeva$ 0+17.81%
90 päeva$ 0--

Mis on Para (PARA)

PARA is a community driven token, built on the Ethereum blockchain, that aims to change the crypto space with real world utilities including an NFT Marketplace and a Launchpad that vets new projects to help everyone enter the crypto space safely. At the heart of the Para EcoSystem, a portion of every transaction supports veterans around the world through our partnerships with nonprofit organizations such as Convoy of Hope and Xtreme Couture GI Foundation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Para (PARA) allikas

Ametlik veebisait

Para hinna ennustus (USD)

Kui palju on Para (PARA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Para (PARA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Para nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Para hinna ennustust kohe!

PARA kohalike valuutade suhtes

Para (PARA) tokenoomika

Para (PARA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PARA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Para (PARA) kohta

Kui palju on Para (PARA) tänapäeval väärt?
Reaalajas PARA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PARA/USD hind?
Praegune hind PARA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Para turukapitalisatsioon?
PARA turukapitalisatsioon on $ 389.83K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PARA ringlev varu?
PARA ringlev varu on 36.19B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PARA (ATH) hind?
PARA saavutab ATH hinna summas 0.00201605 USD.
Mis oli kõigi aegade PARA madalaim (ATL) hind?
PARA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PARA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PARA kauplemismaht on -- USD.
Kas PARA sel aastal kõrgemale ka suundub?
PARA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PARA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:15:46 (UTC+8)

Para (PARA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.