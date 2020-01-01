Papu Token (PAPU) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Papu Token (PAPU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Papu Token (PAPU) teave

PAPU Token is a meme coin inspired by the Papu Papu video game character, created for entertainment purposes and community focus. It presents itself as the 'PAPU' of meme coins. It is a meme coin with no financial return expectations. It is not connected with any game, individual, or company.

Ametlik veebisait:
https://paputoken.com

Papu Token (PAPU) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Papu Token (PAPU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 14.50K
$ 14.50K
Koguvaru:
$ 33.37T
$ 33.37T
Ringlev varu:
$ 33.37T
$ 33.37T
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 14.50K
$ 14.50K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0
$ 0
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0
Praegune hind:
$ 0
$ 0

Papu Token (PAPU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Papu Token (PAPU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate PAPU tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

PAPU tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate PAPU tokeni tokenoomikat, avastage PAPU tokeni reaalajas hinda!

PAPU – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu PAPU võiks suunduda? Meie PAPU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.