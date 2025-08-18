Mis on Paperclip AI (PAPERCLIPS)

@Paperclip_AI is a project at the intersection of AI, VR, and gaming, inspired by Nick Bostrom’s “Paperclip Maximization” theory. The project’s mission is to explore AI alignment and gamification using multi-agent systems. Core Features & Purpose: ClipTronAI (BETA): A central orchestrator AI designed to personalize interactions, evolving through user engagement and feedback. It powers both in-game agents and social media interactions. Infiniverse Integration: A social VR world (built by our partner studio FTL) that brings our seven AI agents to life as interactive characters, enhancing user experiences in a dynamic, virtual environment. Gamified Engagement: Through the Paperclip Factory website, users compete to produce paperclips, contributing to the AI’s evolving ecosystem. Progress unlocks rewards and deeper engagement. $PAPERCLIPS is A community-driven token with long-term development secured by transparent and sustainable tokenomics. More informations on this thread https://x.com/Paperclip_AI/status/1872014712189473156

Üksuse Paperclip AI (PAPERCLIPS) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Paperclip AI (PAPERCLIPS) kohta Kui palju on Paperclip AI (PAPERCLIPS) tänapäeval väärt? Reaalajas PAPERCLIPS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PAPERCLIPS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PAPERCLIPS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Paperclip AI turukapitalisatsioon? PAPERCLIPS turukapitalisatsioon on $ 27.26K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PAPERCLIPS ringlev varu? PAPERCLIPS ringlev varu on 849.97M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAPERCLIPS (ATH) hind? PAPERCLIPS saavutab ATH hinna summas 0.0065141 USD . Mis oli kõigi aegade PAPERCLIPS madalaim (ATL) hind? PAPERCLIPS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PAPERCLIPS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PAPERCLIPS kauplemismaht on -- USD . Kas PAPERCLIPS sel aastal kõrgemale ka suundub? PAPERCLIPS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PAPERCLIPS hinna ennustust

