Paperclip AI hind (PAPERCLIPS)

1 PAPERCLIPS/USD reaalajas hind:

--
----
-5.40%1D
Paperclip AI (PAPERCLIPS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:17:04 (UTC+8)

Paperclip AI (PAPERCLIPS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0065141
$ 0.0065141$ 0.0065141

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

-5.47%

+21.19%

+21.19%

Paperclip AI (PAPERCLIPS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PAPERCLIPS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PAPERCLIPSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0065141 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PAPERCLIPS muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -5.47% 24 tunni vältel +21.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Paperclip AI (PAPERCLIPS) – turuteave

$ 27.26K
$ 27.26K$ 27.26K

--
----

$ 30.53K
$ 30.53K$ 30.53K

849.97M
849.97M 849.97M

952,041,134.240794
952,041,134.240794 952,041,134.240794

Paperclip AI praegune turukapitalisatsioon on $ 27.26K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PAPERCLIPS ringlev varu on 849.97M, mille koguvaru on 952041134.240794. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 30.53K.

Paperclip AI (PAPERCLIPS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Paperclip AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Paperclip AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Paperclip AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Paperclip AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.47%
30 päeva$ 0+30.17%
60 päeva$ 0+58.84%
90 päeva$ 0--

Mis on Paperclip AI (PAPERCLIPS)

@Paperclip_AI is a project at the intersection of AI, VR, and gaming, inspired by Nick Bostrom’s “Paperclip Maximization” theory. The project’s mission is to explore AI alignment and gamification using multi-agent systems. Core Features & Purpose: ClipTronAI (BETA): A central orchestrator AI designed to personalize interactions, evolving through user engagement and feedback. It powers both in-game agents and social media interactions. Infiniverse Integration: A social VR world (built by our partner studio FTL) that brings our seven AI agents to life as interactive characters, enhancing user experiences in a dynamic, virtual environment. Gamified Engagement: Through the Paperclip Factory website, users compete to produce paperclips, contributing to the AI’s evolving ecosystem. Progress unlocks rewards and deeper engagement. $PAPERCLIPS is A community-driven token with long-term development secured by transparent and sustainable tokenomics. More informations on this thread https://x.com/Paperclip_AI/status/1872014712189473156

Üksuse Paperclip AI (PAPERCLIPS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Paperclip AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Paperclip AI (PAPERCLIPS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Paperclip AI (PAPERCLIPS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Paperclip AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Paperclip AI hinna ennustust kohe!

PAPERCLIPS kohalike valuutade suhtes

Paperclip AI (PAPERCLIPS) tokenoomika

Paperclip AI (PAPERCLIPS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAPERCLIPS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Paperclip AI (PAPERCLIPS) kohta

Kui palju on Paperclip AI (PAPERCLIPS) tänapäeval väärt?
Reaalajas PAPERCLIPS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PAPERCLIPS/USD hind?
Praegune hind PAPERCLIPS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Paperclip AI turukapitalisatsioon?
PAPERCLIPS turukapitalisatsioon on $ 27.26K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PAPERCLIPS ringlev varu?
PAPERCLIPS ringlev varu on 849.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAPERCLIPS (ATH) hind?
PAPERCLIPS saavutab ATH hinna summas 0.0065141 USD.
Mis oli kõigi aegade PAPERCLIPS madalaim (ATL) hind?
PAPERCLIPS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PAPERCLIPS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PAPERCLIPS kauplemismaht on -- USD.
Kas PAPERCLIPS sel aastal kõrgemale ka suundub?
PAPERCLIPS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PAPERCLIPS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.