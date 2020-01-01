Pandemic Diamond (PMD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pandemic Diamond (PMD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pandemic Diamond (PMD) teave Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more. Ametlik veebisait: https://pandemic-games.org/ Valge raamat: https://pandemic-games.org/whitepaper.html Ostke PMD kohe!

Pandemic Diamond (PMD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pandemic Diamond (PMD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.96K $ 28.96K $ 28.96K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 106.18M $ 106.18M $ 106.18M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 272.77K $ 272.77K $ 272.77K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00187404 $ 0.00187404 $ 0.00187404 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00027277 $ 0.00027277 $ 0.00027277 Lisateave Pandemic Diamond (PMD) hinna kohta

Pandemic Diamond (PMD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pandemic Diamond (PMD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PMD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PMD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PMD tokeni tokenoomikat, avastage PMD tokeni reaalajas hinda!

PMD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PMD võiks suunduda? Meie PMD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PMD tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!