Panana logo

Panana hind ($PANANA)

Loendis mitteolevad

1 $PANANA/USD reaalajas hind:

--
----
-6.40%1D
USD
Panana ($PANANA) reaalajas hinnagraafik
Panana ($PANANA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.24%

-6.68%

-2.57%

-2.57%

Panana ($PANANA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $PANANA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $PANANAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $PANANA muutunud -1.24% viimase tunni jooksul, -6.68% 24 tunni vältel -2.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Panana ($PANANA) – turuteave

$ 1.62M
$ 1.62M$ 1.62M

--
----

$ 1.66M
$ 1.66M$ 1.66M

402.80B
402.80B 402.80B

412,819,396,524.0
412,819,396,524.0 412,819,396,524.0

Panana praegune turukapitalisatsioon on $ 1.62M -- 24 tunnise kauplemismahuga. $PANANA ringlev varu on 402.80B, mille koguvaru on 412819396524.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.66M.

Panana ($PANANA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Panana ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Panana ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Panana ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Panana ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.68%
30 päeva$ 0+14.74%
60 päeva$ 0+63.52%
90 päeva$ 0--

Mis on Panana ($PANANA)

A memecoin based on the bomefers NFT collection. We have amazing art by a pioneer in the glitch art space and cool utility with trait swapping for NFTs along with topical trait drops year-round. We are building out gacha mechanics for users to be able to get even more cool goodies within the ecosystem as well as trait swapping with permanent repercussions for supply, creating game theory around rarity and collection.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Panana ($PANANA) allikas

Ametlik veebisait

Panana hinna ennustus (USD)

Kui palju on Panana ($PANANA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Panana ($PANANA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Panana nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Panana hinna ennustust kohe!

$PANANA kohalike valuutade suhtes

Panana ($PANANA) tokenoomika

Panana ($PANANA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $PANANA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Panana ($PANANA) kohta

Kui palju on Panana ($PANANA) tänapäeval väärt?
Reaalajas $PANANA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $PANANA/USD hind?
Praegune hind $PANANA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Panana turukapitalisatsioon?
$PANANA turukapitalisatsioon on $ 1.62M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $PANANA ringlev varu?
$PANANA ringlev varu on 402.80B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $PANANA (ATH) hind?
$PANANA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade $PANANA madalaim (ATL) hind?
$PANANA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $PANANA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $PANANA kauplemismaht on -- USD.
Kas $PANANA sel aastal kõrgemale ka suundub?
$PANANA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $PANANA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.