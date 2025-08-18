Mis on Panana ($PANANA)

A memecoin based on the bomefers NFT collection. We have amazing art by a pioneer in the glitch art space and cool utility with trait swapping for NFTs along with topical trait drops year-round. We are building out gacha mechanics for users to be able to get even more cool goodies within the ecosystem as well as trait swapping with permanent repercussions for supply, creating game theory around rarity and collection.

Panana hinna ennustus (USD)

Kui palju on Panana ($PANANA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Panana ($PANANA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Panana nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Panana ($PANANA) tokenoomika

Panana ($PANANA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $PANANA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Panana ($PANANA) kohta Kui palju on Panana ($PANANA) tänapäeval väärt? Reaalajas $PANANA hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $PANANA/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $PANANA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Panana turukapitalisatsioon? $PANANA turukapitalisatsioon on $ 1.62M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $PANANA ringlev varu? $PANANA ringlev varu on 402.80B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $PANANA (ATH) hind? $PANANA saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade $PANANA madalaim (ATL) hind? $PANANA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $PANANA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $PANANA kauplemismaht on -- USD . Kas $PANANA sel aastal kõrgemale ka suundub? $PANANA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $PANANA hinna ennustust

