PAMP (PAMP) teave PAMP is a Meme coin built on the Solana Blockchain, launched on PumpFun and driven by it's growing community. Its slogan is 'DON'T MISS THE PAMP', which can have many different interpretations. The project has developed a unique collection of green candlestick cartoon characters, representing different emotions the community can relate to. Character development is endless and helps the project stay relevant, being able to jump onto new trends as they come. Ametlik veebisait: https://www.pamponsolana.com/ Ostke PAMP kohe!

PAMP (PAMP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PAMP (PAMP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.48K $ 6.48K $ 6.48K Koguvaru: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M Ringlev varu: $ 999.34M $ 999.34M $ 999.34M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.48K $ 6.48K $ 6.48K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave PAMP (PAMP) hinna kohta

PAMP (PAMP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PAMP (PAMP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PAMP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PAMP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PAMP tokeni tokenoomikat, avastage PAMP tokeni reaalajas hinda!

PAMP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PAMP võiks suunduda? Meie PAMP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PAMP tokeni hinna ennustust kohe!

