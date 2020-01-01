Pallapay (PALLA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pallapay (PALLA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pallapay Token (PALLA) - the native token of Chain - will power all of our products and offer rich token utility different use cases . Pallapay is the only payments solution in UAE which allows businesses to accept, process and disburse CRYPTO payments with its product suite one of the leading payment service providers in the Gulf and Middle East region and registered as a Payment Service Provider in UAE. Ametlik veebisait: https://www.pallapay.com/

Pallapay (PALLA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pallapay (PALLA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.65M $ 6.65M $ 6.65M Koguvaru: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ringlev varu: $ 759.02M $ 759.02M $ 759.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.51M $ 17.51M $ 17.51M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.094144 $ 0.094144 $ 0.094144 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00509231 $ 0.00509231 $ 0.00509231 Praegune hind: $ 0.00875548 $ 0.00875548 $ 0.00875548 Lisateave Pallapay (PALLA) hinna kohta

Pallapay (PALLA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pallapay (PALLA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PALLA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PALLA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PALLA tokeni tokenoomikat, avastage PALLA tokeni reaalajas hinda!

Tahaksite teada, kuhu PALLA võiks suunduda? Meie PALLA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

