PalGold logo

PalGold hind (PALG)

Loendis mitteolevad

1 PALG/USD reaalajas hind:

--
----
+13.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
PalGold (PALG) reaalajas hinnagraafik
PalGold (PALG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 36.57
$ 36.57$ 36.57

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+13.96%

+12.71%

+12.71%

PalGold (PALG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PALG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PALGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 36.57 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PALG muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, +13.96% 24 tunni vältel +12.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PalGold (PALG) – turuteave

$ 439.93
$ 439.93$ 439.93

--
----

$ 1.78K
$ 1.78K$ 1.78K

24.70M
24.70M 24.70M

99,999,998.0
99,999,998.0 99,999,998.0

PalGold praegune turukapitalisatsioon on $ 439.93 -- 24 tunnise kauplemismahuga. PALG ringlev varu on 24.70M, mille koguvaru on 99999998.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.78K.

PalGold (PALG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PalGold ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PalGold ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PalGold ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PalGold ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+13.96%
30 päeva$ 0+27.14%
60 päeva$ 0+19.47%
90 päeva$ 0--

Mis on PalGold (PALG)

PALG Token is a part of PlayAndLike community. As long as the users stay in the platform, they will earn more PALG Token.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PalGold (PALG) allikas

Ametlik veebisait

PalGold hinna ennustus (USD)

Kui palju on PalGold (PALG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PalGold (PALG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PalGold nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PalGold hinna ennustust kohe!

PALG kohalike valuutade suhtes

PalGold (PALG) tokenoomika

PalGold (PALG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PALG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PalGold (PALG) kohta

Kui palju on PalGold (PALG) tänapäeval väärt?
Reaalajas PALG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PALG/USD hind?
Praegune hind PALG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PalGold turukapitalisatsioon?
PALG turukapitalisatsioon on $ 439.93 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PALG ringlev varu?
PALG ringlev varu on 24.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PALG (ATH) hind?
PALG saavutab ATH hinna summas 36.57 USD.
Mis oli kõigi aegade PALG madalaim (ATL) hind?
PALG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PALG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PALG kauplemismaht on -- USD.
Kas PALG sel aastal kõrgemale ka suundub?
PALG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PALG hinna ennustust.
