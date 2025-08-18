Rohkem infot PAK

Pakcoin logo

Pakcoin hind (PAK)

Loendis mitteolevad

1 PAK/USD reaalajas hind:

$0.0048574
$0.0048574$0.0048574
+0.30%1D
mexc
USD
Pakcoin (PAK) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 16:15:25 (UTC+8)

Pakcoin (PAK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00481536
$ 0.00481536$ 0.00481536
24 h madal
$ 0.00486312
$ 0.00486312$ 0.00486312
24 h kõrge

$ 0.00481536
$ 0.00481536$ 0.00481536

$ 0.00486312
$ 0.00486312$ 0.00486312

$ 0.0483417
$ 0.0483417$ 0.0483417

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.33%

-0.69%

-0.69%

Pakcoin (PAK) reaalajas hind on $0.0048574. Viimase 24 tunni jooksul PAK kaubeldud madalaim $ 0.00481536 ja kõrgeim $ 0.00486312 näitab aktiivset turu volatiivsust. PAKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0483417 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PAK muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.33% 24 tunni vältel -0.69% viimase 7 päeva jooksul.

Pakcoin (PAK) – turuteave

$ 406.98K
$ 406.98K$ 406.98K

--
----

$ 884.05K
$ 884.05K$ 884.05K

83.79M
83.79M 83.79M

182,000,000.0
182,000,000.0 182,000,000.0

Pakcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 406.98K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PAK ringlev varu on 83.79M, mille koguvaru on 182000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 884.05K.

Pakcoin (PAK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Pakcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pakcoin ja USD hinnamuutus $ +0.0000756496.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pakcoin ja USD hinnamuutus $ -0.0005272202.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pakcoin ja USD hinnamuutus $ -0.001740397601834304.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.33%
30 päeva$ +0.0000756496+1.56%
60 päeva$ -0.0005272202-10.85%
90 päeva$ -0.001740397601834304-26.37%

Mis on Pakcoin (PAK)

Pakistan Coin (Pakcoin) is crypto currency for Pakistani people. A currency for the people by the people.

Pakcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pakcoin (PAK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pakcoin (PAK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pakcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pakcoin hinna ennustust kohe!

PAK kohalike valuutade suhtes

Pakcoin (PAK) tokenoomika

Pakcoin (PAK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pakcoin (PAK) kohta

Kui palju on Pakcoin (PAK) tänapäeval väärt?
Reaalajas PAK hind USD on 0.0048574 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PAK/USD hind?
Praegune hind PAK/USD on $ 0.0048574. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pakcoin turukapitalisatsioon?
PAK turukapitalisatsioon on $ 406.98K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PAK ringlev varu?
PAK ringlev varu on 83.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAK (ATH) hind?
PAK saavutab ATH hinna summas 0.0483417 USD.
Mis oli kõigi aegade PAK madalaim (ATL) hind?
PAK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PAK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PAK kauplemismaht on -- USD.
Kas PAK sel aastal kõrgemale ka suundub?
PAK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PAK hinna ennustust.
2025-08-18 16:15:25 (UTC+8)

