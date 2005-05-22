Pajamas Cat (PAJAMAS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pajamas Cat (PAJAMAS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pajamas Cat (PAJAMAS) teave YouTube Cat, Pajamas On May 22, 2005, YouTube co-founder Steve Chen became the first person ever to upload a cat video onto the Youtube - this 30-second clip of his pet playing with a rope, titled "Pajamas and Nick Drake." Ametlik veebisait: https://pajamas.cat/ Ostke PAJAMAS kohe!

Pajamas Cat (PAJAMAS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pajamas Cat (PAJAMAS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 412.76K $ 412.76K $ 412.76K Koguvaru: $ 979.86M $ 979.86M $ 979.86M Ringlev varu: $ 979.86M $ 979.86M $ 979.86M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 412.76K $ 412.76K $ 412.76K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03509586 $ 0.03509586 $ 0.03509586 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00042124 $ 0.00042124 $ 0.00042124 Lisateave Pajamas Cat (PAJAMAS) hinna kohta

Pajamas Cat (PAJAMAS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pajamas Cat (PAJAMAS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PAJAMAS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PAJAMAS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PAJAMAS tokeni tokenoomikat, avastage PAJAMAS tokeni reaalajas hinda!

PAJAMAS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PAJAMAS võiks suunduda? Meie PAJAMAS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PAJAMAS tokeni hinna ennustust kohe!

