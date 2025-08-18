Rohkem infot PAJAMAS

Pajamas Cat hind (PAJAMAS)

Loendis mitteolevad

1 PAJAMAS/USD reaalajas hind:

$0.00040308
$0.00040308
-5.60%1D
Pajamas Cat (PAJAMAS) reaalajas hinnagraafik
Pajamas Cat (PAJAMAS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00038807
24 h madal
$ 0.00083114
24 h kõrge

$ 0.00038807
$ 0.00083114
$ 0.03509586
$ 0.00034255
-0.23%

-5.72%

-19.28%

-19.28%

Pajamas Cat (PAJAMAS) reaalajas hind on $0.00040378. Viimase 24 tunni jooksul PAJAMAS kaubeldud madalaim $ 0.00038807 ja kõrgeim $ 0.00083114 näitab aktiivset turu volatiivsust. PAJAMASkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03509586 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00034255.

Lüliajalise tootluse osas on PAJAMAS muutunud -0.23% viimase tunni jooksul, -5.72% 24 tunni vältel -19.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pajamas Cat (PAJAMAS) – turuteave

$ 395.22K
--
$ 395.22K
979.86M
979,856,277.1862369
Pajamas Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 395.22K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PAJAMAS ringlev varu on 979.86M, mille koguvaru on 979856277.1862369. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 395.22K.

Pajamas Cat (PAJAMAS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Pajamas Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pajamas Cat ja USD hinnamuutus $ -0.0001078811.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pajamas Cat ja USD hinnamuutus $ -0.0000937028.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pajamas Cat ja USD hinnamuutus $ -0.0003533643446913322.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.72%
30 päeva$ -0.0001078811-26.71%
60 päeva$ -0.0000937028-23.20%
90 päeva$ -0.0003533643446913322-46.67%

Mis on Pajamas Cat (PAJAMAS)

YouTube Cat, Pajamas On May 22, 2005, YouTube co-founder Steve Chen became the first person ever to upload a cat video onto the Youtube - this 30-second clip of his pet playing with a rope, titled "Pajamas and Nick Drake."

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Pajamas Cat (PAJAMAS) allikas

Ametlik veebisait

Pajamas Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pajamas Cat (PAJAMAS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pajamas Cat (PAJAMAS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pajamas Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pajamas Cat hinna ennustust kohe!

PAJAMAS kohalike valuutade suhtes

Pajamas Cat (PAJAMAS) tokenoomika

Pajamas Cat (PAJAMAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAJAMAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pajamas Cat (PAJAMAS) kohta

Kui palju on Pajamas Cat (PAJAMAS) tänapäeval väärt?
Reaalajas PAJAMAS hind USD on 0.00040378 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PAJAMAS/USD hind?
Praegune hind PAJAMAS/USD on $ 0.00040378. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pajamas Cat turukapitalisatsioon?
PAJAMAS turukapitalisatsioon on $ 395.22K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PAJAMAS ringlev varu?
PAJAMAS ringlev varu on 979.86M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAJAMAS (ATH) hind?
PAJAMAS saavutab ATH hinna summas 0.03509586 USD.
Mis oli kõigi aegade PAJAMAS madalaim (ATL) hind?
PAJAMAS nägi ATL hinda summas 0.00034255 USD.
Milline on PAJAMAS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PAJAMAS kauplemismaht on -- USD.
Kas PAJAMAS sel aastal kõrgemale ka suundub?
PAJAMAS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PAJAMAS hinna ennustust.
