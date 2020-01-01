Pairs (PAIRS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pairs (PAIRS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pairs (PAIRS) teave Pairs is building what we believe will be the first profit-sharing decentralized exchange (DEX), merging the best of decentralized finance (DeFi) with the compliance and reliability of centralized finance (CeFi). Our goal is to offer a single platform where users can trade digital assets across chains, seamlessly convert them into real-world currencies (and vice versa), and directly participate in the platform’s revenue. This document walks you through our vision for Pairs—from the technological foundations that enable streamlined cross-chain trading to the profit-sharing framework that puts value back into the hands of our community. We’re excited to share how we aim to redefine what it means to participate in a decentralized exchange. Ametlik veebisait: https://pairs.xyz/ Valge raamat: https://docs.pairs.xyz/pairs-whitepaper Ostke PAIRS kohe!

Pairs (PAIRS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pairs (PAIRS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 669.15K $ 669.15K $ 669.15K Koguvaru: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Ringlev varu: $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 669.15K $ 669.15K $ 669.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00043633 $ 0.00043633 $ 0.00043633 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00006215 $ 0.00006215 $ 0.00006215 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Pairs (PAIRS) hinna kohta

Pairs (PAIRS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pairs (PAIRS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PAIRS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PAIRS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PAIRS tokeni tokenoomikat, avastage PAIRS tokeni reaalajas hinda!

PAIRS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PAIRS võiks suunduda? Meie PAIRS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PAIRS tokeni hinna ennustust kohe!

