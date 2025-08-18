Mis on Pairs (PAIRS)

Pairs is building what we believe will be the first profit-sharing decentralized exchange (DEX), merging the best of decentralized finance (DeFi) with the compliance and reliability of centralized finance (CeFi). Our goal is to offer a single platform where users can trade digital assets across chains, seamlessly convert them into real-world currencies (and vice versa), and directly participate in the platform’s revenue. This document walks you through our vision for Pairs—from the technological foundations that enable streamlined cross-chain trading to the profit-sharing framework that puts value back into the hands of our community. We’re excited to share how we aim to redefine what it means to participate in a decentralized exchange.

Pairs (PAIRS) tokenoomika

Pairs (PAIRS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAIRS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pairs (PAIRS) kohta Kui palju on Pairs (PAIRS) tänapäeval väärt? Reaalajas PAIRS hind USD on 0.00007847 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PAIRS/USD hind? $ 0.00007847 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PAIRS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pairs turukapitalisatsioon? PAIRS turukapitalisatsioon on $ 626.70K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PAIRS ringlev varu? PAIRS ringlev varu on 8.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAIRS (ATH) hind? PAIRS saavutab ATH hinna summas 0.00043633 USD . Mis oli kõigi aegade PAIRS madalaim (ATL) hind? PAIRS nägi ATL hinda summas 0.00006215 USD . Milline on PAIRS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PAIRS kauplemismaht on -- USD . Kas PAIRS sel aastal kõrgemale ka suundub? PAIRS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PAIRS hinna ennustust

