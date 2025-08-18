Rohkem infot PAIRS

Pairs hind (PAIRS)

1 PAIRS/USD reaalajas hind:

--
----
-6.20%1D
Pairs (PAIRS) reaalajas hinnagraafik
Pairs (PAIRS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00007826
$ 0.00007826$ 0.00007826
24 h madal
$ 0.00008545
$ 0.00008545$ 0.00008545
24 h kõrge

$ 0.00007826
$ 0.00007826$ 0.00007826

$ 0.00008545
$ 0.00008545$ 0.00008545

$ 0.00043633
$ 0.00043633$ 0.00043633

$ 0.00006215
$ 0.00006215$ 0.00006215

-1.72%

-6.29%

-27.72%

-27.72%

Pairs (PAIRS) reaalajas hind on $0.00007847. Viimase 24 tunni jooksul PAIRS kaubeldud madalaim $ 0.00007826 ja kõrgeim $ 0.00008545 näitab aktiivset turu volatiivsust. PAIRSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00043633 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00006215.

Lüliajalise tootluse osas on PAIRS muutunud -1.72% viimase tunni jooksul, -6.29% 24 tunni vältel -27.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pairs (PAIRS) – turuteave

$ 626.70K
$ 626.70K$ 626.70K

--
----

$ 626.70K
$ 626.70K$ 626.70K

8.00B
8.00B 8.00B

8,000,000,000.0
8,000,000,000.0 8,000,000,000.0

Pairs praegune turukapitalisatsioon on $ 626.70K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PAIRS ringlev varu on 8.00B, mille koguvaru on 8000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 626.70K.

Pairs (PAIRS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Pairs ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pairs ja USD hinnamuutus $ -0.0000308322.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pairs ja USD hinnamuutus $ -0.0000198073.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pairs ja USD hinnamuutus $ -0.0001632545147435491.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.29%
30 päeva$ -0.0000308322-39.29%
60 päeva$ -0.0000198073-25.24%
90 päeva$ -0.0001632545147435491-67.53%

Mis on Pairs (PAIRS)

Pairs is building what we believe will be the first profit-sharing decentralized exchange (DEX), merging the best of decentralized finance (DeFi) with the compliance and reliability of centralized finance (CeFi). Our goal is to offer a single platform where users can trade digital assets across chains, seamlessly convert them into real-world currencies (and vice versa), and directly participate in the platform’s revenue. This document walks you through our vision for Pairs—from the technological foundations that enable streamlined cross-chain trading to the profit-sharing framework that puts value back into the hands of our community. We’re excited to share how we aim to redefine what it means to participate in a decentralized exchange.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Pairs hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pairs (PAIRS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pairs (PAIRS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pairs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pairs hinna ennustust kohe!

PAIRS kohalike valuutade suhtes

Pairs (PAIRS) tokenoomika

Pairs (PAIRS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PAIRS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pairs (PAIRS) kohta

Kui palju on Pairs (PAIRS) tänapäeval väärt?
Reaalajas PAIRS hind USD on 0.00007847 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PAIRS/USD hind?
Praegune hind PAIRS/USD on $ 0.00007847. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pairs turukapitalisatsioon?
PAIRS turukapitalisatsioon on $ 626.70K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PAIRS ringlev varu?
PAIRS ringlev varu on 8.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PAIRS (ATH) hind?
PAIRS saavutab ATH hinna summas 0.00043633 USD.
Mis oli kõigi aegade PAIRS madalaim (ATL) hind?
PAIRS nägi ATL hinda summas 0.00006215 USD.
Milline on PAIRS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PAIRS kauplemismaht on -- USD.
Kas PAIRS sel aastal kõrgemale ka suundub?
PAIRS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PAIRS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.