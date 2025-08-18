Mis on Paintswap (BRUSH)

BRUSH is the deflationary token of Estfor Kingdom and Paintswap. Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval idle MMORPG on Sonic (previously Fantom). It is a free-to-play browser-based game featuring over 17 skills, 60+ quests, collectible items and pets, BRUSH-yielding clan wars, a built-in VRF system, a peer-to-peer item orderbook, and other on-chain mechanics. Paintswap is the official 190M Airdrop Marketplace of Sonic. It is the leading NFT and fNFT marketplace with its own launchpad for creators, and the team behind PaintswapVRF, Sonic’s native verifiable randomness provider. 50% of marketplace and launchpad fees are used to buy back and burn BRUSH.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Paintswap (BRUSH) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Paintswap hinna ennustus (USD)

Kui palju on Paintswap (BRUSH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Paintswap (BRUSH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Paintswap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Paintswap hinna ennustust kohe!

BRUSH kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Paintswap (BRUSH) tokenoomika

Paintswap (BRUSH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRUSH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Paintswap (BRUSH) kohta Kui palju on Paintswap (BRUSH) tänapäeval väärt? Reaalajas BRUSH hind USD on 0.01512645 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BRUSH/USD hind? $ 0.01512645 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BRUSH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Paintswap turukapitalisatsioon? BRUSH turukapitalisatsioon on $ 6.19M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BRUSH ringlev varu? BRUSH ringlev varu on 409.77M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRUSH (ATH) hind? BRUSH saavutab ATH hinna summas 0.249255 USD . Mis oli kõigi aegade BRUSH madalaim (ATL) hind? BRUSH nägi ATL hinda summas 0.0051472 USD . Milline on BRUSH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BRUSH kauplemismaht on -- USD . Kas BRUSH sel aastal kõrgemale ka suundub? BRUSH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRUSH hinna ennustust

Paintswap (BRUSH) Olulised valdkonna uudised