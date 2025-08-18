Rohkem infot BRUSH

Paintswap hind (BRUSH)

1 BRUSH/USD reaalajas hind:

$0.01513588
-0.30%1D
USD
Paintswap (BRUSH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 12:43:56 (UTC+8)

Paintswap (BRUSH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01510186
24 h madal
$ 0.01620509
24 h kõrge

$ 0.01510186
$ 0.01620509
$ 0.249255
$ 0.0051472
-0.71%

-0.51%

+1.06%

+1.06%

Paintswap (BRUSH) reaalajas hind on $0.01512645. Viimase 24 tunni jooksul BRUSH kaubeldud madalaim $ 0.01510186 ja kõrgeim $ 0.01620509 näitab aktiivset turu volatiivsust. BRUSHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.249255 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0051472.

Lüliajalise tootluse osas on BRUSH muutunud -0.71% viimase tunni jooksul, -0.51% 24 tunni vältel +1.06% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Paintswap (BRUSH) – turuteave

$ 6.19M
--
$ 6.19M
409.77M
409,773,454.791527
Paintswap praegune turukapitalisatsioon on $ 6.19M -- 24 tunnise kauplemismahuga. BRUSH ringlev varu on 409.77M, mille koguvaru on 409773454.791527. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.19M.

Paintswap (BRUSH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Paintswap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Paintswap ja USD hinnamuutus $ -0.0057759199.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Paintswap ja USD hinnamuutus $ -0.0001239461.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Paintswap ja USD hinnamuutus $ -0.001767700212301843.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.51%
30 päeva$ -0.0057759199-38.18%
60 päeva$ -0.0001239461-0.81%
90 päeva$ -0.001767700212301843-10.46%

Mis on Paintswap (BRUSH)

BRUSH is the deflationary token of Estfor Kingdom and Paintswap. Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval idle MMORPG on Sonic (previously Fantom). It is a free-to-play browser-based game featuring over 17 skills, 60+ quests, collectible items and pets, BRUSH-yielding clan wars, a built-in VRF system, a peer-to-peer item orderbook, and other on-chain mechanics. Paintswap is the official 190M Airdrop Marketplace of Sonic. It is the leading NFT and fNFT marketplace with its own launchpad for creators, and the team behind PaintswapVRF, Sonic’s native verifiable randomness provider. 50% of marketplace and launchpad fees are used to buy back and burn BRUSH.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Paintswap (BRUSH) allikas

Ametlik veebisait

Paintswap hinna ennustus (USD)

Kui palju on Paintswap (BRUSH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Paintswap (BRUSH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Paintswap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Paintswap hinna ennustust kohe!

BRUSH kohalike valuutade suhtes

Paintswap (BRUSH) tokenoomika

Paintswap (BRUSH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRUSH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Paintswap (BRUSH) kohta

Kui palju on Paintswap (BRUSH) tänapäeval väärt?
Reaalajas BRUSH hind USD on 0.01512645 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BRUSH/USD hind?
Praegune hind BRUSH/USD on $ 0.01512645. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Paintswap turukapitalisatsioon?
BRUSH turukapitalisatsioon on $ 6.19M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BRUSH ringlev varu?
BRUSH ringlev varu on 409.77M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRUSH (ATH) hind?
BRUSH saavutab ATH hinna summas 0.249255 USD.
Mis oli kõigi aegade BRUSH madalaim (ATL) hind?
BRUSH nägi ATL hinda summas 0.0051472 USD.
Milline on BRUSH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BRUSH kauplemismaht on -- USD.
Kas BRUSH sel aastal kõrgemale ka suundub?
BRUSH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRUSH hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.