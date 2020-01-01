Paca AI (PACA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Paca AI (PACA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Paca AI (PACA) teave Alpaca Network is an on-ramp for AI agents, decentralized R&D lab and marketplace for Artificial Intelligence (AI). The project is focused on making AI more accessible and affordable by creating a platform for collaboration between AI developers and users. The marketplace allows developers to share their models and tools, while users can access these resources to complete tasks or build new AI solutions. The project's goal is to democratize AI technology and make it accessible to a wider range of individuals and businesses. Ametlik veebisait: https://www.alpacanetwork.ai/ Valge raamat: https://www.alpacanetwork.ai/whitepaper Ostke PACA kohe!

Paca AI (PACA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Paca AI (PACA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Koguvaru: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Ringlev varu: $ 753.69M $ 753.69M $ 753.69M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01178802 $ 0.01178802 $ 0.01178802 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00145532 $ 0.00145532 $ 0.00145532 Lisateave Paca AI (PACA) hinna kohta

Paca AI (PACA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Paca AI (PACA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PACA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PACA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PACA tokeni tokenoomikat, avastage PACA tokeni reaalajas hinda!

PACA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PACA võiks suunduda? Meie PACA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PACA tokeni hinna ennustust kohe!

