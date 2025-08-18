Mis on Paca AI (PACA)

Alpaca Network is an on-ramp for AI agents, decentralized R&D lab and marketplace for Artificial Intelligence (AI). The project is focused on making AI more accessible and affordable by creating a platform for collaboration between AI developers and users. The marketplace allows developers to share their models and tools, while users can access these resources to complete tasks or build new AI solutions. The project's goal is to democratize AI technology and make it accessible to a wider range of individuals and businesses.

Paca AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Paca AI (PACA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Paca AI (PACA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Paca AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Paca AI hinna ennustust kohe!

Paca AI (PACA) tokenoomika

Paca AI (PACA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PACA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Paca AI (PACA) kohta Kui palju on Paca AI (PACA) tänapäeval väärt? Reaalajas PACA hind USD on 0.00165702 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PACA/USD hind? $ 0.00165702 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PACA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Paca AI turukapitalisatsioon? PACA turukapitalisatsioon on $ 1.25M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PACA ringlev varu? PACA ringlev varu on 753.69M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PACA (ATH) hind? PACA saavutab ATH hinna summas 0.01178802 USD . Mis oli kõigi aegade PACA madalaim (ATL) hind? PACA nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PACA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PACA kauplemismaht on -- USD . Kas PACA sel aastal kõrgemale ka suundub? PACA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PACA hinna ennustust

