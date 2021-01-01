Oxbull (OXI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Oxbull (OXI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Oxbull (OXI) teave Since Oxbull's inception in February 2021, the team has been consistently involved in pushing the envelop of blockchain innovation and living the motto: charging the future of blockchain, bringing groundbreaking projects into the space and gradually establishing ourselves as the #1 ranked Launchpad and IDO platform in both current ROI and ATH ROI, with a tiering system that everyone can participate. Ametlik veebisait: https://oxbull.tech

Oxbull (OXI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Oxbull (OXI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.05M Koguvaru: $ 12.35M Ringlev varu: $ 11.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.15M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.74021 Kõigi aegade madalaim: $ 0.13975 Praegune hind: $ 0.255056

Oxbull (OXI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Oxbull (OXI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OXI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OXI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OXI tokeni tokenoomikat, avastage OXI tokeni reaalajas hinda!

OXI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OXI võiks suunduda? Meie OXI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OXI tokeni hinna ennustust kohe!

