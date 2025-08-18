Mis on Oxbull (OXI)

Since Oxbull’s inception in February 2021, the team has been consistently involved in pushing the envelop of blockchain innovation and living the motto: charging the future of blockchain, bringing groundbreaking projects into the space and gradually establishing ourselves as the #1 ranked Launchpad and IDO platform in both current ROI and ATH ROI, with a tiering system that everyone can participate.

Oxbull hinna ennustus (USD)

Kui palju on Oxbull (OXI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Oxbull (OXI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Oxbull nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

OXI kohalike valuutade suhtes

Oxbull (OXI) tokenoomika

Oxbull (OXI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OXI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Oxbull (OXI) kohta Kui palju on Oxbull (OXI) tänapäeval väärt? Reaalajas OXI hind USD on 0.262656 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OXI/USD hind? $ 0.262656 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OXI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Oxbull turukapitalisatsioon? OXI turukapitalisatsioon on $ 3.14M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OXI ringlev varu? OXI ringlev varu on 11.98M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OXI (ATH) hind? OXI saavutab ATH hinna summas 0.74021 USD . Mis oli kõigi aegade OXI madalaim (ATL) hind? OXI nägi ATL hinda summas 0.13975 USD . Milline on OXI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OXI kauplemismaht on -- USD . Kas OXI sel aastal kõrgemale ka suundub? OXI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OXI hinna ennustust

