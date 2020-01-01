OVO (OVO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OVO (OVO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OVO (OVO) teave OVO is Japan's largest NFT issuance and trading platform, providing one-stop customized NFT solutions for artists. Most of OVO users are fans of animation and art. OVO is based in Japan, radiating the global NFT market and providing Super Avatars to the Metaverse. OVO is deployed on multiple smart chains, they are ETH, BNB and Flow. OVO has now sold more than 60,000 NFTs, with more than 100,000 transfers on the blockchain. Ametlik veebisait: https://www.ovo.space/ Valge raamat: https://ovo-nft-platform.gitbook.io/ovo-platform/v/new-whitepaper/ Ostke OVO kohe!

OVO (OVO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OVO (OVO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 170.40K $ 170.40K $ 170.40K Koguvaru: $ 165.00M $ 165.00M $ 165.00M Ringlev varu: $ 165.00M $ 165.00M $ 165.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 170.40K $ 170.40K $ 170.40K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.236899 $ 0.236899 $ 0.236899 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00103274 $ 0.00103274 $ 0.00103274 Lisateave OVO (OVO) hinna kohta

OVO (OVO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OVO (OVO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OVO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OVO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OVO tokeni tokenoomikat, avastage OVO tokeni reaalajas hinda!

OVO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OVO võiks suunduda? Meie OVO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OVO tokeni hinna ennustust kohe!

