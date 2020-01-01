Outerscope (OUTER) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Outerscope (OUTER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Outerscope (OUTER) teave

Outerscope Records pioneers the future of entertainment at the intersection of AI and music. We're building the next wave of global superstars who will dominate charts and transform culture—indistinguishable from the biggest names in music today.

Further, Outerscope will focus on leveraging AI to craft unique user experiences catered to each listener's unique tastes and moods, creating a personal soundtrack in ways that weren't possible before.

Our mission: to redefine how music is created, discovered, and experienced in the digital age.

Ametlik veebisait:
https://outerscope.ai/

Outerscope (OUTER) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Outerscope (OUTER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 9.62K
$ 9.62K
Koguvaru:
$ 999.46M
$ 999.46M
Ringlev varu:
$ 799.32M
$ 799.32M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 12.02K
$ 12.02K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.00139069
$ 0.00139069
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0
Praegune hind:
$ 0
$ 0

Outerscope (OUTER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Outerscope (OUTER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate OUTER tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

OUTER tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate OUTER tokeni tokenoomikat, avastage OUTER tokeni reaalajas hinda!

OUTER – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu OUTER võiks suunduda? Meie OUTER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

