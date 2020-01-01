Out of body experience (OOBE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Out of body experience (OOBE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Out of body experience (OOBE) teave The OOBE Protocol SDK is a powerful and flexible framework for building and managing AI agents on the Solana blockchain. It offers advanced features such as long-term conversational memory, parallel function execution, intelligent tool selection, and robust message history tracking via MongoDB or Redis. Designed as the core infrastructure for Solana-native AI development, it seamlessly integrates AI capabilities with decentralized technologies—efficient, scalable, and future-ready. Ametlik veebisait: https://www.oobe.me/

Out of body experience (OOBE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Out of body experience (OOBE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 764.09K $ 764.09K $ 764.09K Koguvaru: $ 963.76M $ 963.76M $ 963.76M Ringlev varu: $ 963.76M $ 963.76M $ 963.76M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 764.09K $ 764.09K $ 764.09K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00289523 $ 0.00289523 $ 0.00289523 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00079253 $ 0.00079253 $ 0.00079253

Out of body experience (OOBE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Out of body experience (OOBE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OOBE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OOBE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OOBE tokeni tokenoomikat, avastage OOBE tokeni reaalajas hinda!

OOBE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OOBE võiks suunduda? Meie OOBE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

