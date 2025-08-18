Mis on Otto ($OTTO)

The $OTTO token powers Otto, Hybrid’s first autonomous AI agent, providing real-time crypto insights powered by Hybrid’s unified data API. Otto is Hybrid’s first autonomous AI agent, powered by the $OTTO token, providing real-time crypto insights, interactive features, and humor-packed engagement. Otto uses Hybrid's Unified Data API for actionable market data and the Eliza framework for conversational capabilities. The $OTTO token fuels this ecosystem, granting access to Otto’s chatbot and serving as the backbone for Hybrid’s Initial Agent Offering (IAO) platform. With its innovative integration of AI and blockchain, Otto represents the next frontier in autonomous agents.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Otto ($OTTO) kohta Kui palju on Otto ($OTTO) tänapäeval väärt? Reaalajas $OTTO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $OTTO/USD hind? $ 0 . Milline on Otto turukapitalisatsioon? $OTTO turukapitalisatsioon on $ 55.74K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $OTTO ringlev varu? $OTTO ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $OTTO (ATH) hind? $OTTO saavutab ATH hinna summas 0.00911859 USD . Mis oli kõigi aegade $OTTO madalaim (ATL) hind? $OTTO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $OTTO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $OTTO kauplemismaht on -- USD .

