Osmosis allUSDT (USDT) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Osmosis allUSDT (USDT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Osmosis allUSDT (USDT) teave

Multiple Tether USD variants on Osmosis comprise the liquidity backing of a tokenized transmuter pool to create an alloy of USDT.

Ametlik veebisait:
https://app.osmosis.zone/

Osmosis allUSDT (USDT) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Osmosis allUSDT (USDT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 896.91K
Koguvaru:
$ 896.88K
Ringlev varu:
$ 896.88K
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 896.91K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.096
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.879927
Praegune hind:
$ 1.0
Osmosis allUSDT (USDT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Osmosis allUSDT (USDT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate USDT tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

USDT tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate USDT tokeni tokenoomikat, avastage USDT tokeni reaalajas hinda!

USDT – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu USDT võiks suunduda? Meie USDT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.