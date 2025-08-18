Mis on Osiris (OSIRI)

OSIRI is part of an all-in-one ecosystem focused on creating and managing AI agents on the Sui blockchain. It serves as a foundational utility token within the Resurrect.fun platform, enabling users to launch AI agent projects, receive free airdrops, and seamlessly interact with the Sui-based AI ecosystem. The project aims to lower the barrier to entry for AI agent development, allowing both experienced and novice developers to create and customize AI agents with just a few clicks.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Osiris (OSIRI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OSIRI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Osiris (OSIRI) kohta Kui palju on Osiris (OSIRI) tänapäeval väärt? Reaalajas OSIRI hind USD on 0.00009825 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OSIRI/USD hind? $ 0.00009825 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OSIRI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Osiris turukapitalisatsioon? OSIRI turukapitalisatsioon on $ 9.32K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OSIRI ringlev varu? OSIRI ringlev varu on 94.83M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OSIRI (ATH) hind? OSIRI saavutab ATH hinna summas 0.03144684 USD . Mis oli kõigi aegade OSIRI madalaim (ATL) hind? OSIRI nägi ATL hinda summas 0.00007808 USD . Milline on OSIRI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OSIRI kauplemismaht on -- USD . Kas OSIRI sel aastal kõrgemale ka suundub? OSIRI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OSIRI hinna ennustust

