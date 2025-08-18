Rohkem infot OSEAN

Osean logo

Osean hind (OSEAN)

Loendis mitteolevad

Osean (OSEAN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:14:57 (UTC+8)

Osean (OSEAN) hinna teave (USD)

Osean (OSEAN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul OSEAN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. OSEANkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00365894 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on OSEAN muutunud +0.80% viimase tunni jooksul, -2.18% 24 tunni vältel +5.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Osean (OSEAN) – turuteave

Osean praegune turukapitalisatsioon on $ 566.34K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OSEAN ringlev varu on 849.85M, mille koguvaru on 980000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 653.08K.

Osean (OSEAN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Osean ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Osean ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Osean ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Osean ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.18%
30 päeva$ 0+18.54%
60 päeva$ 0+25.20%
90 päeva$ 0--

Mis on Osean (OSEAN)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Osean (OSEAN) allikas

Osean hinna ennustus (USD)

Kui palju on Osean (OSEAN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Osean (OSEAN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Osean nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Osean hinna ennustust kohe!

OSEAN kohalike valuutade suhtes

Osean (OSEAN) tokenoomika

Osean (OSEAN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OSEAN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Osean (OSEAN) kohta

Kui palju on Osean (OSEAN) tänapäeval väärt?
Reaalajas OSEAN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OSEAN/USD hind?
Praegune hind OSEAN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Osean turukapitalisatsioon?
OSEAN turukapitalisatsioon on $ 566.34K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OSEAN ringlev varu?
OSEAN ringlev varu on 849.85M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OSEAN (ATH) hind?
OSEAN saavutab ATH hinna summas 0.00365894 USD.
Mis oli kõigi aegade OSEAN madalaim (ATL) hind?
OSEAN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on OSEAN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OSEAN kauplemismaht on -- USD.
Kas OSEAN sel aastal kõrgemale ka suundub?
OSEAN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OSEAN hinna ennustust.
Osean (OSEAN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

