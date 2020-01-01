OSCA Stack (OSCA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OSCA Stack (OSCA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OSCA Stack (OSCA) teave OSCA Stack is a modular Web3 infrastructure platform that enables private transactions, real-time smart contract simulation, and secure decentralized trading. Built with a privacy-first philosophy, OSCA Stack combines AI-driven audit technology, gasless Ethereum mainnet forks, and scalable developer infrastructure. From anonymous ETH transfers to rug-free token launches, OSCA Stack empowers builders and traders with the tools to operate trustlessly—no KYC, no intermediaries, just full control over your on-chain activity. Ametlik veebisait: https://oscastack.com Ostke OSCA kohe!

OSCA Stack (OSCA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OSCA Stack (OSCA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 38.09K $ 38.09K $ 38.09K Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 38.09K $ 38.09K $ 38.09K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0357609 $ 0.0357609 $ 0.0357609 Praegune hind: $ 0.03809056 $ 0.03809056 $ 0.03809056 Lisateave OSCA Stack (OSCA) hinna kohta

OSCA Stack (OSCA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OSCA Stack (OSCA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OSCA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OSCA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OSCA tokeni tokenoomikat, avastage OSCA tokeni reaalajas hinda!

OSCA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OSCA võiks suunduda? Meie OSCA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OSCA tokeni hinna ennustust kohe!

