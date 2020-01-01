ORO (ORO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ORO (ORO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ORO (ORO) teave ORO is the governance token for OpenDeFi, which is creating a bridge between real world assets and DeFi. Ametlik veebisait: https://opendefi.finance Ostke ORO kohe!

ORO (ORO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ORO (ORO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 29.47K $ 29.47K $ 29.47K Koguvaru: $ 98.10M $ 98.10M $ 98.10M Ringlev varu: $ 11.68M $ 11.68M $ 11.68M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 247.58K $ 247.58K $ 247.58K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.814702 $ 0.814702 $ 0.814702 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00209899 $ 0.00209899 $ 0.00209899 Praegune hind: $ 0.00252388 $ 0.00252388 $ 0.00252388 Lisateave ORO (ORO) hinna kohta

ORO (ORO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ORO (ORO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ORO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ORO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ORO tokeni tokenoomikat, avastage ORO tokeni reaalajas hinda!

ORO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ORO võiks suunduda? Meie ORO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ORO tokeni hinna ennustust kohe!

