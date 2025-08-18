Rohkem infot ORO

ORO logo

ORO hind (ORO)

Loendis mitteolevad

1 ORO/USD reaalajas hind:

$0.00252388$0.00252388
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
ORO (ORO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:18:20 (UTC+8)

ORO (ORO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

--

--

0.00%

0.00%

ORO (ORO) reaalajas hind on $0.00252388. Viimase 24 tunni jooksul ORO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. OROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.814702 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00209899.

Lüliajalise tootluse osas on ORO muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ORO (ORO) – turuteave

--
----

ORO praegune turukapitalisatsioon on $ 29.47K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ORO ringlev varu on 11.68M, mille koguvaru on 98095215.060924. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 247.58K.

ORO (ORO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ORO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ORO ja USD hinnamuutus $ -0.0000402303.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ORO ja USD hinnamuutus $ -0.0001384358.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ORO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0000402303-1.59%
60 päeva$ -0.0001384358-5.48%
90 päeva$ 0--

Mis on ORO (ORO)

ORO is the governance token for OpenDeFi, which is creating a bridge between real world assets and DeFi.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ORO (ORO) allikas

Ametlik veebisait

ORO hinna ennustus (USD)

Kui palju on ORO (ORO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ORO (ORO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ORO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ORO hinna ennustust kohe!

ORO kohalike valuutade suhtes

ORO (ORO) tokenoomika

ORO (ORO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ORO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ORO (ORO) kohta

Kui palju on ORO (ORO) tänapäeval väärt?
Reaalajas ORO hind USD on 0.00252388 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ORO/USD hind?
Praegune hind ORO/USD on $ 0.00252388. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ORO turukapitalisatsioon?
ORO turukapitalisatsioon on $ 29.47K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ORO ringlev varu?
ORO ringlev varu on 11.68M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ORO (ATH) hind?
ORO saavutab ATH hinna summas 0.814702 USD.
Mis oli kõigi aegade ORO madalaim (ATL) hind?
ORO nägi ATL hinda summas 0.00209899 USD.
Milline on ORO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ORO kauplemismaht on -- USD.
Kas ORO sel aastal kõrgemale ka suundub?
ORO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ORO hinna ennustust.
