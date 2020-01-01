Orion Money (ORION) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Orion Money (ORION) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Orion Money (ORION) teave Orion Money's vision is to become a cross-chain stablecoin bank providing seamless and frictionless stablecoin saving, lending, and spending. Within the Orion Money stablecoin bank, we have three main products planned — Orion Saver, Orion Yield and Insurance, and Orion Pay. We are extremely excited to introduce our first product, Orion Saver. Orion Saver is a cross-chain savings dApp that will provide one of the highest and most stable yields for your stablecoins, regardless of which blockchain you are on. Our next product, Orion Yield and Insurance, will provide additional high-yield and insured products, bringing even more value to Orion stakers and the Orion Money depositors. As a cross-chain stablecoin bank, Orion Money will also create avenues and gateways for users to freely spend their stablecoins. This would be made possible through Orion Pay, a cross-chain payments dApp that will integrate with fiat on-off ramp solutions and allow several avenues for users to spend their stablecoins. Ametlik veebisait: https://orion.money/

Orion Money (ORION) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Orion Money (ORION) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 61.93K $ 61.93K $ 61.93K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 95.03M $ 95.03M $ 95.03M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 651.71K $ 651.71K $ 651.71K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00065171 $ 0.00065171 $ 0.00065171 Lisateave Orion Money (ORION) hinna kohta

Orion Money (ORION) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Orion Money (ORION) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ORION tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ORION tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ORION tokeni tokenoomikat, avastage ORION tokeni reaalajas hinda!

