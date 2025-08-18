Mis on Orion Money (ORION)

Orion Money’s vision is to become a cross-chain stablecoin bank providing seamless and frictionless stablecoin saving, lending, and spending. Within the Orion Money stablecoin bank, we have three main products planned — Orion Saver, Orion Yield and Insurance, and Orion Pay. We are extremely excited to introduce our first product, Orion Saver. Orion Saver is a cross-chain savings dApp that will provide one of the highest and most stable yields for your stablecoins, regardless of which blockchain you are on. Our next product, Orion Yield and Insurance, will provide additional high-yield and insured products, bringing even more value to Orion stakers and the Orion Money depositors. As a cross-chain stablecoin bank, Orion Money will also create avenues and gateways for users to freely spend their stablecoins. This would be made possible through Orion Pay, a cross-chain payments dApp that will integrate with fiat on-off ramp solutions and allow several avenues for users to spend their stablecoins.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Orion Money (ORION) kohta Kui palju on Orion Money (ORION) tänapäeval väärt? Reaalajas ORION hind USD on 0.00067418 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ORION/USD hind? $ 0.00067418 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ORION/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Orion Money turukapitalisatsioon? ORION turukapitalisatsioon on $ 64.03K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ORION ringlev varu? ORION ringlev varu on 95.03M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ORION (ATH) hind? ORION saavutab ATH hinna summas 2.36 USD . Mis oli kõigi aegade ORION madalaim (ATL) hind? ORION nägi ATL hinda summas 0.00041046 USD . Milline on ORION kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ORION kauplemismaht on -- USD . Kas ORION sel aastal kõrgemale ka suundub? ORION võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ORION hinna ennustust

