Original Gangsters logo

Original Gangsters hind ($OG)

Loendis mitteolevad

1 $OG/USD reaalajas hind:

--
----
+0.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Original Gangsters ($OG) reaalajas hinnagraafik
Original Gangsters ($OG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00152896
$ 0.00152896$ 0.00152896

$ 0
$ 0$ 0

+0.85%

+0.49%

-5.01%

-5.01%

Original Gangsters ($OG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $OG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $OGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00152896 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $OG muutunud +0.85% viimase tunni jooksul, +0.49% 24 tunni vältel -5.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Original Gangsters ($OG) – turuteave

$ 36.42K
$ 36.42K$ 36.42K

--
----

$ 36.42K
$ 36.42K$ 36.42K

999.88M
999.88M 999.88M

999,879,747.164225
999,879,747.164225 999,879,747.164225

Original Gangsters praegune turukapitalisatsioon on $ 36.42K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $OG ringlev varu on 999.88M, mille koguvaru on 999879747.164225. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.42K.

Original Gangsters ($OG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Original Gangsters ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Original Gangsters ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Original Gangsters ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Original Gangsters ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.49%
30 päeva$ 0+5.80%
60 päeva$ 0+16.68%
90 päeva$ 0--

Mis on Original Gangsters ($OG)

$OG is a tribute to the pioneers of Solana—the original believers who helped shape the ecosystem into what it is today. More than just a meme,The $OG represents the history, the community, and the innovation, ensuring that Solana’s legacy remains alive while paving the way for the future. It is a cultural movement that embodies the resilience, vision, and spirit of the blockchain’s earliest adopters.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Original Gangsters ($OG) allikas

Ametlik veebisait

Original Gangsters hinna ennustus (USD)

Kui palju on Original Gangsters ($OG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Original Gangsters ($OG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Original Gangsters nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Original Gangsters hinna ennustust kohe!

$OG kohalike valuutade suhtes

Original Gangsters ($OG) tokenoomika

Original Gangsters ($OG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $OG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Original Gangsters ($OG) kohta

Kui palju on Original Gangsters ($OG) tänapäeval väärt?
Reaalajas $OG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $OG/USD hind?
Praegune hind $OG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Original Gangsters turukapitalisatsioon?
$OG turukapitalisatsioon on $ 36.42K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $OG ringlev varu?
$OG ringlev varu on 999.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $OG (ATH) hind?
$OG saavutab ATH hinna summas 0.00152896 USD.
Mis oli kõigi aegade $OG madalaim (ATL) hind?
$OG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $OG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $OG kauplemismaht on -- USD.
Kas $OG sel aastal kõrgemale ka suundub?
$OG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $OG hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.