Rohkem infot O3D

O3D Hinnainfo

O3D Valge raamat

O3D Ametlik veebisait

O3D Tokenoomika

O3D Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Origin3D logo

Origin3D hind (O3D)

Loendis mitteolevad

1 O3D/USD reaalajas hind:

--
----
+0.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Origin3D (O3D) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:15:36 (UTC+8)

Origin3D (O3D) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00108195
$ 0.00108195$ 0.00108195

$ 0
$ 0$ 0

+0.63%

+0.50%

+15.04%

+15.04%

Origin3D (O3D) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul O3D kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. O3Dkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00108195 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on O3D muutunud +0.63% viimase tunni jooksul, +0.50% 24 tunni vältel +15.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Origin3D (O3D) – turuteave

$ 26.35K
$ 26.35K$ 26.35K

--
----

$ 26.35K
$ 26.35K$ 26.35K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Origin3D praegune turukapitalisatsioon on $ 26.35K -- 24 tunnise kauplemismahuga. O3D ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 26.35K.

Origin3D (O3D) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Origin3D ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Origin3D ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Origin3D ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Origin3D ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.50%
30 päeva$ 0+66.94%
60 päeva$ 0+68.43%
90 päeva$ 0--

Mis on Origin3D (O3D)

Origin3D is revolutionizing digital creativity and GPU resource management on the Ethereum blockchain. Our platform leverages cutting-edge AI technology to generate stunning 2D/3D images, immersive videos, and interactive visual content—all with unmatched efficiency and scalability.Origin3d Studio is your go-to solution for crafting and perfecting 3D assets with the power of AI. Designed to simplify complex workflows, the Studio empowers creators to bring their ideas to life with precision and ease.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Origin3D (O3D) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Origin3D hinna ennustus (USD)

Kui palju on Origin3D (O3D) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Origin3D (O3D) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Origin3D nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Origin3D hinna ennustust kohe!

O3D kohalike valuutade suhtes

Origin3D (O3D) tokenoomika

Origin3D (O3D) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet O3D tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Origin3D (O3D) kohta

Kui palju on Origin3D (O3D) tänapäeval väärt?
Reaalajas O3D hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune O3D/USD hind?
Praegune hind O3D/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Origin3D turukapitalisatsioon?
O3D turukapitalisatsioon on $ 26.35K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on O3D ringlev varu?
O3D ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim O3D (ATH) hind?
O3D saavutab ATH hinna summas 0.00108195 USD.
Mis oli kõigi aegade O3D madalaim (ATL) hind?
O3D nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on O3D kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine O3D kauplemismaht on -- USD.
Kas O3D sel aastal kõrgemale ka suundub?
O3D võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake O3D hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:15:36 (UTC+8)

Origin3D (O3D) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.