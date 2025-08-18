Mis on Origin Sonic (OS)

Origin Sonic (OS) is a pure Lossless Token, fully backed by reserves of the network token S. Its robust design and strong peg make it an ideal foundation for attractive yield opportunities across DeFi. Through its rebasing mechanism, Origin Sonic allows holders to earn yield directly in their wallets without needing to stake or lock their assets while maintaining full control over their capital. Origin Sonic is available on the largest decentralized exchanges (DEXs) on the Sonic blockchain. Developed by a team of experts at Origin Protocol.

Üksuse Origin Sonic (OS) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Origin Sonic (OS) tokenoomika

Origin Sonic (OS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Origin Sonic (OS) kohta Kui palju on Origin Sonic (OS) tänapäeval väärt? Reaalajas OS hind USD on 0.319448 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OS/USD hind? $ 0.319448 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Origin Sonic turukapitalisatsioon? OS turukapitalisatsioon on $ 10.06M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OS ringlev varu? OS ringlev varu on 31.49M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OS (ATH) hind? OS saavutab ATH hinna summas 0.989146 USD . Mis oli kõigi aegade OS madalaim (ATL) hind? OS nägi ATL hinda summas 0.249121 USD . Milline on OS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OS kauplemismaht on -- USD . Kas OS sel aastal kõrgemale ka suundub? OS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OS hinna ennustust

