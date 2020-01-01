Origin Ether (OETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Origin Ether (OETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Origin Ether (OETH) teave Origin Ether (OETH) is a pure LST fully backed by reserves of ETH. OETH’s meticulous design and strong peg make it an ideal building block for rewarding yield strategies across DeFi. Thanks to rebasing, OETH holders earn yield directly in their wallets while retaining full capital control. Developed by the professionals at Origin Protocol. Ametlik veebisait: https://oeth.com/ Valge raamat: https://docs.oeth.com/ Ostke OETH kohe!

Origin Ether (OETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Origin Ether (OETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 231.10M $ 231.10M $ 231.10M Koguvaru: $ 54.62K $ 54.62K $ 54.62K Ringlev varu: $ 54.62K $ 54.62K $ 54.62K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 231.10M $ 231.10M $ 231.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4,777.36 $ 4,777.36 $ 4,777.36 Kõigi aegade madalaim: $ 1,396.71 $ 1,396.71 $ 1,396.71 Praegune hind: $ 4,213.74 $ 4,213.74 $ 4,213.74 Lisateave Origin Ether (OETH) hinna kohta

Origin Ether (OETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Origin Ether (OETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OETH tokeni tokenoomikat, avastage OETH tokeni reaalajas hinda!

OETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OETH võiks suunduda? Meie OETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OETH tokeni hinna ennustust kohe!

