Origin Ether logo

Origin Ether hind (OETH)

Loendis mitteolevad

1 OETH/USD reaalajas hind:

$4,305.47
$4,305.47$4,305.47
-2.80%1D
mexc
USD
Origin Ether (OETH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 11:38:10 (UTC+8)

Origin Ether (OETH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4,307.92
$ 4,307.92$ 4,307.92
24 h madal
$ 4,560.61
$ 4,560.61$ 4,560.61
24 h kõrge

$ 4,307.92
$ 4,307.92$ 4,307.92

$ 4,560.61
$ 4,560.61$ 4,560.61

$ 4,777.36
$ 4,777.36$ 4,777.36

$ 1,396.71
$ 1,396.71$ 1,396.71

-1.47%

-2.80%

+0.05%

+0.05%

Origin Ether (OETH) reaalajas hind on $4,307.92. Viimase 24 tunni jooksul OETH kaubeldud madalaim $ 4,307.92 ja kõrgeim $ 4,560.61 näitab aktiivset turu volatiivsust. OETHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4,777.36 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1,396.71.

Lüliajalise tootluse osas on OETH muutunud -1.47% viimase tunni jooksul, -2.80% 24 tunni vältel +0.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Origin Ether (OETH) – turuteave

$ 235.51M
$ 235.51M$ 235.51M

--
----

$ 235.51M
$ 235.51M$ 235.51M

54.61K
54.61K 54.61K

54,607.01268794692
54,607.01268794692 54,607.01268794692

Origin Ether praegune turukapitalisatsioon on $ 235.51M -- 24 tunnise kauplemismahuga. OETH ringlev varu on 54.61K, mille koguvaru on 54607.01268794692. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 235.51M.

Origin Ether (OETH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Origin Ether ja USD hinnamuutus $ -124.258236494752.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Origin Ether ja USD hinnamuutus $ +921.8509392160.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Origin Ether ja USD hinnamuutus $ +3,073.6720569360.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Origin Ether ja USD hinnamuutus $ +1,745.186817799826.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -124.258236494752-2.80%
30 päeva$ +921.8509392160+21.40%
60 päeva$ +3,073.6720569360+71.35%
90 päeva$ +1,745.186817799826+68.10%

Mis on Origin Ether (OETH)

Origin Ether (OETH) is a pure LST fully backed by reserves of ETH. OETH’s meticulous design and strong peg make it an ideal building block for rewarding yield strategies across DeFi. Thanks to rebasing, OETH holders earn yield directly in their wallets while retaining full capital control. Developed by the professionals at Origin Protocol.

Origin Ether hinna ennustus (USD)

Kui palju on Origin Ether (OETH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Origin Ether (OETH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Origin Ether nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Origin Ether hinna ennustust kohe!

Origin Ether (OETH) tokenoomika

Origin Ether (OETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Origin Ether (OETH) kohta

Kui palju on Origin Ether (OETH) tänapäeval väärt?
Reaalajas OETH hind USD on 4,307.92 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OETH/USD hind?
Praegune hind OETH/USD on $ 4,307.92. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Origin Ether turukapitalisatsioon?
OETH turukapitalisatsioon on $ 235.51M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OETH ringlev varu?
OETH ringlev varu on 54.61K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OETH (ATH) hind?
OETH saavutab ATH hinna summas 4,777.36 USD.
Mis oli kõigi aegade OETH madalaim (ATL) hind?
OETH nägi ATL hinda summas 1,396.71 USD.
Milline on OETH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OETH kauplemismaht on -- USD.
Kas OETH sel aastal kõrgemale ka suundub?
OETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OETH hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 11:38:10 (UTC+8)

Origin Ether (OETH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.