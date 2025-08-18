Mis on ORE Network (ORE)

The ORE Token is the native digital asset that runs the Open Rights Exchange (ORE) Network — an open-source and decentralized blockchain technology that can manage identities and digital assets, cross-chain. The ORE Network works cross-chain with Ethereum, Algorand, EOS and more to connect Web 2.0 identities to Web 3.0. ORE Network provides a simple log-in experience for blockchain companies to expand their users and grow faster — and allows non-blockchain companies to start using blockchain and crypto technology, without having to do the heavy lifting. The ORE Token’s utility continuously grows with every new account created on the ORE blockchain — and any new project built on the Open Rights Exchange. There are already hundreds of accounts, with more added daily and dozens of layer-1 solutions building with ORE Network including Algorand, Alliance Block, Republic Realm and AIKON.

Üksuse ORE Network (ORE) allikas Ametlik veebisait

ORE Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on ORE Network (ORE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ORE Network (ORE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ORE Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ORE Network hinna ennustust kohe!

ORE kohalike valuutade suhtes

ORE Network (ORE) tokenoomika

ORE Network (ORE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ORE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on ORE Network (ORE) tänapäeval väärt? Reaalajas ORE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ORE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ORE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ORE Network turukapitalisatsioon? ORE turukapitalisatsioon on $ 218.99K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ORE ringlev varu? ORE ringlev varu on 563.13M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ORE (ATH) hind? ORE saavutab ATH hinna summas 0.304071 USD . Mis oli kõigi aegade ORE madalaim (ATL) hind? ORE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ORE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ORE kauplemismaht on -- USD . Kas ORE sel aastal kõrgemale ka suundub? ORE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta.

ORE Network (ORE) Olulised valdkonna uudised