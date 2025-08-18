Rohkem infot ORE

1 ORE/USD reaalajas hind:

$13.61
-1.00%1D
Ore (ORE) reaalajas hinnagraafik
Ore (ORE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 1,451.62
$ 1,451.62$ 1,451.62

$ 8.58
$ 8.58$ 8.58

+0.16%

-1.08%

+5.80%

+5.80%

Ore (ORE) reaalajas hind on $13.61. Viimase 24 tunni jooksul ORE kaubeldud madalaim $ 13.56 ja kõrgeim $ 14.01 näitab aktiivset turu volatiivsust. OREkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1,451.62 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 8.58.

Lüliajalise tootluse osas on ORE muutunud +0.16% viimase tunni jooksul, -1.08% 24 tunni vältel +5.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ore (ORE) – turuteave

$ 5.36M
--
$ 5.36M
393.55K
393,548.4093285702
Ore praegune turukapitalisatsioon on $ 5.36M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ORE ringlev varu on 393.55K, mille koguvaru on 393548.4093285702. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.36M.

Ore (ORE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ore ja USD hinnamuutus $ -0.14861504290299.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ore ja USD hinnamuutus $ +1.0109630490.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ore ja USD hinnamuutus $ -1.6332285810.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ore ja USD hinnamuutus $ -9.602650087382844.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.14861504290299-1.08%
30 päeva$ +1.0109630490+7.43%
60 päeva$ -1.6332285810-12.00%
90 päeva$ -9.602650087382844-41.36%

Mis on Ore (ORE)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ore (ORE) allikas

Ametlik veebisait

Ore hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ore (ORE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ore (ORE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ore nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ore hinna ennustust kohe!

ORE kohalike valuutade suhtes

Ore (ORE) tokenoomika

Ore (ORE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ORE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ore (ORE) kohta

Kui palju on Ore (ORE) tänapäeval väärt?
Reaalajas ORE hind USD on 13.61 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ORE/USD hind?
Praegune hind ORE/USD on $ 13.61. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ore turukapitalisatsioon?
ORE turukapitalisatsioon on $ 5.36M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ORE ringlev varu?
ORE ringlev varu on 393.55K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ORE (ATH) hind?
ORE saavutab ATH hinna summas 1,451.62 USD.
Mis oli kõigi aegade ORE madalaim (ATL) hind?
ORE nägi ATL hinda summas 8.58 USD.
Milline on ORE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ORE kauplemismaht on -- USD.
Kas ORE sel aastal kõrgemale ka suundub?
ORE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ORE hinna ennustust.
