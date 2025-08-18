Rohkem infot ORCAI

ORCA hind (ORCAI)

1 ORCAI/USD reaalajas hind:

$0.00108039
$0.00108039
+17.00%1D
ORCA (ORCAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:53:06 (UTC+8)

ORCA (ORCAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.25%

+17.05%

+34.57%

+34.57%

ORCA (ORCAI) reaalajas hind on $0.00108038. Viimase 24 tunni jooksul ORCAI kaubeldud madalaim $ 0.0009028 ja kõrgeim $ 0.00108561 näitab aktiivset turu volatiivsust. ORCAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0016782 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00072795.

Lüliajalise tootluse osas on ORCAI muutunud +0.25% viimase tunni jooksul, +17.05% 24 tunni vältel +34.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ORCA (ORCAI) – turuteave

--
----

ORCA praegune turukapitalisatsioon on $ 1.08M -- 24 tunnise kauplemismahuga. ORCAI ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999995146.785555. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.08M.

ORCA (ORCAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ORCA ja USD hinnamuutus $ +0.00015738.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ORCA ja USD hinnamuutus $ +0.0003940423.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ORCA ja USD hinnamuutus $ -0.0000897165.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ORCA ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00015738+17.05%
30 päeva$ +0.0003940423+36.47%
60 päeva$ -0.0000897165-8.30%
90 päeva$ 0--

Mis on ORCA (ORCAI)

Orca Def-Ai is a decentralized, AI-powered ecosystem built to redefine how users interact with the crypto market. It offers a suite of intelli gent agents that automate trading insights, track wallet activity, and educate users. Orca Def-Ai bridges real-time data and user-friendly AI to deliver actionable, on-chain intelligence for everyone—from casual learners to advanced traders. Backed by the ORCAi token, the platform features a deflationary model, real-time utility, and a growing role in Web3 automation

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ORCA (ORCAI) allikas

Ametlik veebisait

ORCA hinna ennustus (USD)

Kui palju on ORCA (ORCAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ORCA (ORCAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ORCA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ORCA hinna ennustust kohe!

ORCAI kohalike valuutade suhtes

ORCA (ORCAI) tokenoomika

ORCA (ORCAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ORCAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ORCA (ORCAI) kohta

Kui palju on ORCA (ORCAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas ORCAI hind USD on 0.00108038 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ORCAI/USD hind?
Praegune hind ORCAI/USD on $ 0.00108038. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ORCA turukapitalisatsioon?
ORCAI turukapitalisatsioon on $ 1.08M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ORCAI ringlev varu?
ORCAI ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ORCAI (ATH) hind?
ORCAI saavutab ATH hinna summas 0.0016782 USD.
Mis oli kõigi aegade ORCAI madalaim (ATL) hind?
ORCAI nägi ATL hinda summas 0.00072795 USD.
Milline on ORCAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ORCAI kauplemismaht on -- USD.
Kas ORCAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
ORCAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ORCAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:53:06 (UTC+8)

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.