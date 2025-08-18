Mis on ORCA (ORCAI)

Orca Def-Ai is a decentralized, AI-powered ecosystem built to redefine how users interact with the crypto market. It offers a suite of intelli gent agents that automate trading insights, track wallet activity, and educate users. Orca Def-Ai bridges real-time data and user-friendly AI to deliver actionable, on-chain intelligence for everyone—from casual learners to advanced traders. Backed by the ORCAi token, the platform features a deflationary model, real-time utility, and a growing role in Web3 automation

Üksuse ORCA (ORCAI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

ORCA (ORCAI) tokenoomika

ORCA (ORCAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ORCAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ORCA (ORCAI) kohta Kui palju on ORCA (ORCAI) tänapäeval väärt? Reaalajas ORCAI hind USD on 0.00108038 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ORCAI/USD hind? $ 0.00108038 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ORCAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ORCA turukapitalisatsioon? ORCAI turukapitalisatsioon on $ 1.08M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ORCAI ringlev varu? ORCAI ringlev varu on 1000.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ORCAI (ATH) hind? ORCAI saavutab ATH hinna summas 0.0016782 USD . Mis oli kõigi aegade ORCAI madalaim (ATL) hind? ORCAI nägi ATL hinda summas 0.00072795 USD . Milline on ORCAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ORCAI kauplemismaht on -- USD . Kas ORCAI sel aastal kõrgemale ka suundub? ORCAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ORCAI hinna ennustust

