Orby Network USC Stablecoin (USC) teave $USC is Orby's decentralised, overcollateralized stablecoin that is soft-pegged to the US dollar. Ametlik veebisait: https://orby.network Valge raamat: https://doc.orby.network/introduction/what-is-orby Ostke USC kohe!

Orby Network USC Stablecoin (USC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Orby Network USC Stablecoin (USC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.41M $ 13.41M $ 13.41M Koguvaru: $ 13.40M $ 13.40M $ 13.40M Ringlev varu: $ 13.40M $ 13.40M $ 13.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.41M $ 13.41M $ 13.41M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 Kõigi aegade madalaim: $ 0.802523 $ 0.802523 $ 0.802523 Praegune hind: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 Lisateave Orby Network USC Stablecoin (USC) hinna kohta

Orby Network USC Stablecoin (USC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Orby Network USC Stablecoin (USC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate USC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: USC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate USC tokeni tokenoomikat, avastage USC tokeni reaalajas hinda!

USC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu USC võiks suunduda? Meie USC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake USC tokeni hinna ennustust kohe!

