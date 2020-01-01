OrbitAI (ORBIT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi OrbitAI (ORBIT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

OrbitAI (ORBIT) teave OrbitAI is an innovative platform designed to empower users with the ability to deploy autonomous AI agents while prioritizing unmatched privacy and control. By leveraging cutting-edge technologies, OrbitAI ensures that users can create and manage intelligent agents tailored to their specific needs, whether for personal, professional, or enterprise use. The platform provides robust security features to protect sensitive data, allowing users to maintain full ownership and governance over their AI processes. OrbitAI's intuitive interface and flexible customization options make it accessible for both beginners and advanced users, bridging the gap between AI innovation and user-centric design. With OrbitAI, users can harness the power of autonomous AI agents without compromising their privacy or control, enabling a new era of secure and efficient AI deployment. Ametlik veebisait: https://orbitai.org/

OrbitAI (ORBIT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage OrbitAI (ORBIT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 98.26K $ 98.26K $ 98.26K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 9.50M $ 9.50M $ 9.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 103.43K $ 103.43K $ 103.43K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.752919 $ 0.752919 $ 0.752919 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00945704 $ 0.00945704 $ 0.00945704 Praegune hind: $ 0.01034294 $ 0.01034294 $ 0.01034294 Lisateave OrbitAI (ORBIT) hinna kohta

OrbitAI (ORBIT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud OrbitAI (ORBIT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ORBIT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ORBIT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ORBIT tokeni tokenoomikat, avastage ORBIT tokeni reaalajas hinda!

