OrbitAI hind (ORBIT)

1 ORBIT/USD reaalajas hind:

$0.00994652
-8.40%1D
USD
OrbitAI (ORBIT) reaalajas hinnagraafik
OrbitAI (ORBIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00989298
24 h madal
$ 0.01086444
24 h kõrge

$ 0.00989298
$ 0.01086444
$ 0.752919
$ 0.00945704
--

-8.44%

-11.04%

-11.04%

OrbitAI (ORBIT) reaalajas hind on $0.00994652. Viimase 24 tunni jooksul ORBIT kaubeldud madalaim $ 0.00989298 ja kõrgeim $ 0.01086444 näitab aktiivset turu volatiivsust. ORBITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.752919 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00945704.

Lüliajalise tootluse osas on ORBIT muutunud -- viimase tunni jooksul, -8.44% 24 tunni vältel -11.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

OrbitAI (ORBIT) – turuteave

$ 94.49K
--
$ 99.47K
9.50M
10,000,000.0
OrbitAI praegune turukapitalisatsioon on $ 94.49K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ORBIT ringlev varu on 9.50M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 99.47K.

OrbitAI (ORBIT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse OrbitAI ja USD hinnamuutus $ -0.000917921663807092.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse OrbitAI ja USD hinnamuutus $ -0.0037088504.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse OrbitAI ja USD hinnamuutus $ -0.0049696563.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse OrbitAI ja USD hinnamuutus $ -0.02279021432445889.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000917921663807092-8.44%
30 päeva$ -0.0037088504-37.28%
60 päeva$ -0.0049696563-49.96%
90 päeva$ -0.02279021432445889-69.61%

Mis on OrbitAI (ORBIT)

OrbitAI is an innovative platform designed to empower users with the ability to deploy autonomous AI agents while prioritizing unmatched privacy and control. By leveraging cutting-edge technologies, OrbitAI ensures that users can create and manage intelligent agents tailored to their specific needs, whether for personal, professional, or enterprise use. The platform provides robust security features to protect sensitive data, allowing users to maintain full ownership and governance over their AI processes. OrbitAI’s intuitive interface and flexible customization options make it accessible for both beginners and advanced users, bridging the gap between AI innovation and user-centric design. With OrbitAI, users can harness the power of autonomous AI agents without compromising their privacy or control, enabling a new era of secure and efficient AI deployment.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse OrbitAI (ORBIT) allikas

Ametlik veebisait

OrbitAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on OrbitAI (ORBIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie OrbitAI (ORBIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida OrbitAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake OrbitAI hinna ennustust kohe!

ORBIT kohalike valuutade suhtes

OrbitAI (ORBIT) tokenoomika

OrbitAI (ORBIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ORBIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse OrbitAI (ORBIT) kohta

Kui palju on OrbitAI (ORBIT) tänapäeval väärt?
Reaalajas ORBIT hind USD on 0.00994652 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ORBIT/USD hind?
Praegune hind ORBIT/USD on $ 0.00994652. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on OrbitAI turukapitalisatsioon?
ORBIT turukapitalisatsioon on $ 94.49K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ORBIT ringlev varu?
ORBIT ringlev varu on 9.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ORBIT (ATH) hind?
ORBIT saavutab ATH hinna summas 0.752919 USD.
Mis oli kõigi aegade ORBIT madalaim (ATL) hind?
ORBIT nägi ATL hinda summas 0.00945704 USD.
Milline on ORBIT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ORBIT kauplemismaht on -- USD.
Kas ORBIT sel aastal kõrgemale ka suundub?
ORBIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ORBIT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:28:30 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.