Rohkem infot ORBIT

ORBIT Hinnainfo

ORBIT Valge raamat

ORBIT Ametlik veebisait

ORBIT Tokenoomika

ORBIT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Orbit Protocol logo

Orbit Protocol hind (ORBIT)

Loendis mitteolevad

1 ORBIT/USD reaalajas hind:

$0.00125991
$0.00125991$0.00125991
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Orbit Protocol (ORBIT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:59:52 (UTC+8)

Orbit Protocol (ORBIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.29
$ 3.29$ 3.29

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.84%

+1.84%

Orbit Protocol (ORBIT) reaalajas hind on $0.00125991. Viimase 24 tunni jooksul ORBIT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ORBITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.29 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ORBIT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +1.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Orbit Protocol (ORBIT) – turuteave

$ 59.82K
$ 59.82K$ 59.82K

--
----

$ 124.43K
$ 124.43K$ 124.43K

47.48M
47.48M 47.48M

98,760,404.12
98,760,404.12 98,760,404.12

Orbit Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 59.82K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ORBIT ringlev varu on 47.48M, mille koguvaru on 98760404.12. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 124.43K.

Orbit Protocol (ORBIT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Orbit Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Orbit Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0002662067.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Orbit Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0006185768.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Orbit Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0001870215655419565.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0002662067+21.13%
60 päeva$ +0.0006185768+49.10%
90 päeva$ +0.0001870215655419565+17.43%

Mis on Orbit Protocol (ORBIT)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Orbit Protocol (ORBIT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Orbit Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Orbit Protocol (ORBIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Orbit Protocol (ORBIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Orbit Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Orbit Protocol hinna ennustust kohe!

ORBIT kohalike valuutade suhtes

Orbit Protocol (ORBIT) tokenoomika

Orbit Protocol (ORBIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ORBIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Orbit Protocol (ORBIT) kohta

Kui palju on Orbit Protocol (ORBIT) tänapäeval väärt?
Reaalajas ORBIT hind USD on 0.00125991 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ORBIT/USD hind?
Praegune hind ORBIT/USD on $ 0.00125991. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Orbit Protocol turukapitalisatsioon?
ORBIT turukapitalisatsioon on $ 59.82K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ORBIT ringlev varu?
ORBIT ringlev varu on 47.48M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ORBIT (ATH) hind?
ORBIT saavutab ATH hinna summas 3.29 USD.
Mis oli kõigi aegade ORBIT madalaim (ATL) hind?
ORBIT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ORBIT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ORBIT kauplemismaht on -- USD.
Kas ORBIT sel aastal kõrgemale ka suundub?
ORBIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ORBIT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:59:52 (UTC+8)

Orbit Protocol (ORBIT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.