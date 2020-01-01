Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) teave OOPZ stands at the forefront of the InfoFi revolution as the first fully AI-driven, privacy-first preference oracle utilizing zero-knowledge proofs to create monetizable digital twins. By establishing a decentralized information finance network, OOPZ fundamentally transforms how preference data is collected, analyzed, and monetized globally. This creates an entirely new asset class of information-backed financial instruments, establishing a paradigm shift in preference prediction, market intelligence, and financial data ownership. Core Capabilities InfoFi-Powered Digital Twins: Users train personalized AI agents that evolve into information-rich digital representations of their preferences, enabling passive income generation through the OOPZ information finance ecosystem

Zero-Knowledge Privacy Infrastructure: Institutional-grade cryptographic protocols that verify data authenticity without exposing actual user information, creating a trustless InfoFi marketplace

Blockchain-Powered Financial Layer: Instant cross-border crypto micropayments with multi-chain compatibility that incentivize accurate responses and enable participation from traditionally underrepresented regions in global financial markets

Proprietary Preference Mining System: Patented methodology for extracting high-value preference signals from conversational interactions, creating a defensible moat of InfoFi assets

Self-Improving Intelligence Network: Digital twins continuously refine through interactions, increasing prediction accuracy over time and appreciating in value as financial information assets

Decentralized Prediction Market Integration: Community-driven speculation based on aggregated preference data, creating additional utility, engagement, and revenue streams within the InfoFi ecosystem

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 885.79K $ 885.79K $ 885.79K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 692.99M $ 692.99M $ 692.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00278886 $ 0.00278886 $ 0.00278886 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00127821 $ 0.00127821 $ 0.00127821 Lisateave Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) hinna kohta

Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate OOPZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: OOPZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate OOPZ tokeni tokenoomikat, avastage OOPZ tokeni reaalajas hinda!

OOPZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu OOPZ võiks suunduda? Meie OOPZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake OOPZ tokeni hinna ennustust kohe!

