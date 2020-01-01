Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) tokenoomika
Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) teave
OOPZ stands at the forefront of the InfoFi revolution as the first fully AI-driven, privacy-first preference oracle utilizing zero-knowledge proofs to create monetizable digital twins. By establishing a decentralized information finance network, OOPZ fundamentally transforms how preference data is collected, analyzed, and monetized globally. This creates an entirely new asset class of information-backed financial instruments, establishing a paradigm shift in preference prediction, market intelligence, and financial data ownership.
Core Capabilities
- InfoFi-Powered Digital Twins: Users train personalized AI agents that evolve into information-rich digital representations of their preferences, enabling passive income generation through the OOPZ information finance ecosystem
- Zero-Knowledge Privacy Infrastructure: Institutional-grade cryptographic protocols that verify data authenticity without exposing actual user information, creating a trustless InfoFi marketplace
- Blockchain-Powered Financial Layer: Instant cross-border crypto micropayments with multi-chain compatibility that incentivize accurate responses and enable participation from traditionally underrepresented regions in global financial markets
- Proprietary Preference Mining System: Patented methodology for extracting high-value preference signals from conversational interactions, creating a defensible moat of InfoFi assets
- Self-Improving Intelligence Network: Digital twins continuously refine through interactions, increasing prediction accuracy over time and appreciating in value as financial information assets
- Decentralized Prediction Market Integration: Community-driven speculation based on aggregated preference data, creating additional utility, engagement, and revenue streams within the InfoFi ecosystem
Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate OOPZ tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
OOPZ tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate OOPZ tokeni tokenoomikat, avastage OOPZ tokeni reaalajas hinda!
OOPZ – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu OOPZ võiks suunduda? Meie OOPZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.