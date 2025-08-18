Mis on Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ)

OOPZ stands at the forefront of the InfoFi revolution as the first fully AI-driven, privacy-first preference oracle utilizing zero-knowledge proofs to create monetizable digital twins. By establishing a decentralized information finance network, OOPZ fundamentally transforms how preference data is collected, analyzed, and monetized globally. This creates an entirely new asset class of information-backed financial instruments, establishing a paradigm shift in preference prediction, market intelligence, and financial data ownership. Core Capabilities - InfoFi-Powered Digital Twins: Users train personalized AI agents that evolve into information-rich digital representations of their preferences, enabling passive income generation through the OOPZ information finance ecosystem - Zero-Knowledge Privacy Infrastructure: Institutional-grade cryptographic protocols that verify data authenticity without exposing actual user information, creating a trustless InfoFi marketplace - Blockchain-Powered Financial Layer: Instant cross-border crypto micropayments with multi-chain compatibility that incentivize accurate responses and enable participation from traditionally underrepresented regions in global financial markets - Proprietary Preference Mining System: Patented methodology for extracting high-value preference signals from conversational interactions, creating a defensible moat of InfoFi assets - Self-Improving Intelligence Network: Digital twins continuously refine through interactions, increasing prediction accuracy over time and appreciating in value as financial information assets - Decentralized Prediction Market Integration: Community-driven speculation based on aggregated preference data, creating additional utility, engagement, and revenue streams within the InfoFi ecosystem

Üksuse Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) kohta Kui palju on Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) tänapäeval väärt? Reaalajas OOPZ hind USD on 0.00097597 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OOPZ/USD hind? $ 0.00097597 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OOPZ/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Oracle of Preferences ZK by Virtuals turukapitalisatsioon? OOPZ turukapitalisatsioon on $ 676.33K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OOPZ ringlev varu? OOPZ ringlev varu on 692.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OOPZ (ATH) hind? OOPZ saavutab ATH hinna summas 0.00278886 USD . Mis oli kõigi aegade OOPZ madalaim (ATL) hind? OOPZ nägi ATL hinda summas 0.00027088 USD . Milline on OOPZ kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OOPZ kauplemismaht on -- USD . Kas OOPZ sel aastal kõrgemale ka suundub? OOPZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OOPZ hinna ennustust

