Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) reaalajas hind on $0.00097597. Viimase 24 tunni jooksul OOPZ kaubeldud madalaim $ 0.00096444 ja kõrgeim $ 0.00134278 näitab aktiivset turu volatiivsust. OOPZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00278886 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00027088.
Lüliajalise tootluse osas on OOPZ muutunud +0.43% viimase tunni jooksul, -19.39% 24 tunni vältel +32.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Oracle of Preferences ZK by Virtuals praegune turukapitalisatsioon on $ 676.33K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OOPZ ringlev varu on 692.99M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 975.97K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Oracle of Preferences ZK by Virtuals ja USD hinnamuutus $ -0.000234891499649524.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Oracle of Preferences ZK by Virtuals ja USD hinnamuutus $ +0.0012446884.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Oracle of Preferences ZK by Virtuals ja USD hinnamuutus $ +0.0002204159.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Oracle of Preferences ZK by Virtuals ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000234891499649524
|-19.39%
|30 päeva
|$ +0.0012446884
|+127.53%
|60 päeva
|$ +0.0002204159
|+22.58%
|90 päeva
|$ 0
|--
OOPZ stands at the forefront of the InfoFi revolution as the first fully AI-driven, privacy-first preference oracle utilizing zero-knowledge proofs to create monetizable digital twins. By establishing a decentralized information finance network, OOPZ fundamentally transforms how preference data is collected, analyzed, and monetized globally. This creates an entirely new asset class of information-backed financial instruments, establishing a paradigm shift in preference prediction, market intelligence, and financial data ownership. Core Capabilities - InfoFi-Powered Digital Twins: Users train personalized AI agents that evolve into information-rich digital representations of their preferences, enabling passive income generation through the OOPZ information finance ecosystem - Zero-Knowledge Privacy Infrastructure: Institutional-grade cryptographic protocols that verify data authenticity without exposing actual user information, creating a trustless InfoFi marketplace - Blockchain-Powered Financial Layer: Instant cross-border crypto micropayments with multi-chain compatibility that incentivize accurate responses and enable participation from traditionally underrepresented regions in global financial markets - Proprietary Preference Mining System: Patented methodology for extracting high-value preference signals from conversational interactions, creating a defensible moat of InfoFi assets - Self-Improving Intelligence Network: Digital twins continuously refine through interactions, increasing prediction accuracy over time and appreciating in value as financial information assets - Decentralized Prediction Market Integration: Community-driven speculation based on aggregated preference data, creating additional utility, engagement, and revenue streams within the InfoFi ecosystem
