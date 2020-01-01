Oracle AI (ORACLE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Oracle AI (ORACLE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Oracle AI (ORACLE) teave OracleAI is a data analytics platform enhancing investment decisions with predictive models, KOL insights, and market trend analyses. It offers exclusive features via $ORACLE token staking, including a custom TG bot, gasless swaps, and a proprietary AI tool for deep cryptocurrency market insights, aiming to transform trading strategies with its innovative technology. Ametlik veebisait: https://www.oracleai.app/ Valge raamat: https://www.oracleai.app/files/oracle-deck.pdf Ostke ORACLE kohe!

Oracle AI (ORACLE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Oracle AI (ORACLE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 124.74K $ 124.74K $ 124.74K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 829.00M $ 829.00M $ 829.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 150.47K $ 150.47K $ 150.47K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01300449 $ 0.01300449 $ 0.01300449 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00015047 $ 0.00015047 $ 0.00015047 Lisateave Oracle AI (ORACLE) hinna kohta

Oracle AI (ORACLE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Oracle AI (ORACLE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ORACLE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ORACLE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ORACLE tokeni tokenoomikat, avastage ORACLE tokeni reaalajas hinda!

ORACLE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ORACLE võiks suunduda? Meie ORACLE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ORACLE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!